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12:05 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят 10 самых красивых кельтских замков (фото)

Это самые романтичные места в Ирландии и Шотландии.

Сталкер

В переводе с гэльского название замка означает «Соколиный охотник». Это средневековый шотландский замок на острове Аргайл-энд-Бьют у западного побережья Шотландии. Он был построен в начале 14 века и принадлежал сначала клану Макдугаллов, а затем — королевской династиии Стюартов. Замок в хорошем состоянии и даже принимает туристов, но по предварительной записи.

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Данноттар

Средневековая крепость расположена на восточном побережье Шотландии в 24 км от Абердина. Утёс, на котором стоит замок, был создан искусственно, чтобы сделать Данноттар неприступным. Внутрь можно было попасть через укрытый в расселине скалы главный вход, либо через потайной вход, путь к которому лежал через пещеры.

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Килхурн

Теперь от замка 15 века остались одни руины. Увидеть загадочное и невероятно красивое место можно возле озера Лох-О в области Аргайл-энд-Бьют на западном побережье Шотландии. Замок был родовым гнездом клана Кемпбеллов из Глен Орхи. Позже их родственники стали графьями Бредалбейн. Замок был заброшен в 1760 году после сильного шторма.

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Гайлен

Замок стоит на острове Керрера в архипелаге Внутренних Гебридских островов, на западе Шотландии. Население острова составляет всего 57 человек. Сейчас это законсервированные руины, но долгое время замок, построенный в 1582 году, был пристанищем клана Макдугаллов.

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Карей

Средневековый замок в графстве Пембрукшир в Уэльсе впервые упоминается в 1270 году. Был построен Николасом де Карей на месте деревянного укрепления. Высота стен из известняка составляет 15 метров. Летом он открыт для туристов.

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Карнарвон

Замок в городе Карнарвон в Уэльсе был основан под руководством короля Англии Эдуарда I в 1283 году на месте деревянного замка норманнского типа. Тем самым король пытался усилить английское влияние в Уэльсе. Одновременно были построены и другие замки — Бомарис, Конуи, Харлех, а также основаны новые города. Карнарвон считается выдающимся примером военной архитектуры своего времени.

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Эйлин Донан

Замок в Шотландском высокогорье построен на острове с одноименным названием. Атмосферное место часто появляется в фильмах и сериалах о Средневековье. Замок был основан в 13 веке и принадлежал клану Маккензи. В 1719 году он был разрушен с моря кораблями правительства за участие Маккензи в восстаниях якобитов. Современное сооружение — это реконструкция 20 века.

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Кайрфилли

Замок 13 века находится в графстве Гламорган, в Уэльсе. Это норманнский замок, возвышающийся над центром города Кайрфилл. Он самый большой в Уэльсе и второй по величине в Великобритании после Виндзорского.

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Керлаверок

Замок находится в области Дамфрис-энд-Галловей на юго-западе Шотландии. Он был построен приблизительно в 1270 году рядом с заброшенным деревянным фортом. Основатель замка Герберт Максвелл принадлежал к одному из влиятельнейших кланов Шотландии.

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Замок Короля Иоанна

Замок на Королевском острове в Лимерике был построен в 13 веке. Он неоднократно разрушался и перестраивался. Самые большие разрушения пережил в 1642 году: когда Кромвель захватил Ирландию, и город, и замок были разорены.

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