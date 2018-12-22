Как выглядят 10 самых красивых кельтских замков (фото)
Это самые романтичные места в Ирландии и Шотландии.
Это самые романтичные места в Ирландии и Шотландии.
В переводе с гэльского название замка означает «Соколиный охотник». Это средневековый шотландский замок на острове
Средневековая крепость расположена на восточном побережье Шотландии в 24 км от Абердина. Утёс, на котором стоит замок, был создан искусственно, чтобы сделать Данноттар неприступным. Внутрь можно было попасть через укрытый в расселине скалы главный вход, либо через потайной вход, путь к которому лежал через пещеры.
Теперь от замка 15 века остались одни руины. Увидеть загадочное и невероятно красивое место можно возле озера
Замок стоит на острове Керрера в архипелаге Внутренних Гебридских островов, на западе Шотландии. Население острова составляет всего 57 человек. Сейчас это законсервированные руины, но долгое время замок, построенный в 1582 году, был пристанищем клана Макдугаллов.
Средневековый замок в графстве Пембрукшир в Уэльсе впервые упоминается в 1270 году. Был построен Николасом де Карей на месте деревянного укрепления. Высота стен из известняка составляет 15 метров. Летом он открыт для туристов.
Замок в городе Карнарвон в Уэльсе был основан под руководством короля Англии Эдуарда I в 1283 году на месте деревянного замка норманнского типа. Тем самым король пытался усилить английское влияние в Уэльсе. Одновременно были построены и другие замки — Бомарис, Конуи, Харлех, а также основаны новые города. Карнарвон считается выдающимся примером военной архитектуры своего времени.
Замок в Шотландском высокогорье построен на острове с одноименным названием. Атмосферное место часто появляется в фильмах и сериалах о Средневековье. Замок был основан в 13 веке и принадлежал клану Маккензи. В 1719 году он был разрушен с моря кораблями правительства за участие Маккензи в восстаниях якобитов. Современное сооружение — это реконструкция 20 века.
Замок 13 века находится в графстве Гламорган, в Уэльсе. Это норманнский замок, возвышающийся над центром города Кайрфилл. Он самый большой в Уэльсе и второй по величине в Великобритании после Виндзорского.
Замок находится в области
Замок на Королевском острове в Лимерике был построен в 13 веке. Он неоднократно разрушался и перестраивался. Самые большие разрушения пережил в 1642 году: когда Кромвель захватил Ирландию, и город, и замок были разорены.
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