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20:43 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит одно из самых мистических мест в Португалии (фото)

Замок, хранящий много тайн и загадок.

Недалеко от столицы Португалии Лиссабона находится знаменитый курортный город Синтра. Именно в его окрестностях расположился таинственный дворцово-парковый комплекс Кинта да Регалейра. Свое название он получил благодаря бывшей хозяйке — баронессе Регалейра, которая приобрела поместье в 1840 году.

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Но хоть баронесса и дала усадьбе свое имя, прославил ее следующий хозяин — миллионер и доктор Антониу Аугушту Карвалью Монтейру, который приобрел замок и прилегающую землю в 1890 году.

Монтейру был масоном и мечтал создать место, которое отразило бы его мистическое мировоззрение. Для этого он пригласил итальянского архитектора Луиджи Манини. Воплотить задумку удалось на все сто процентов — усадьба, которую смело можно назвать замком, огромный многоуровневый парк и множество красивых и таинственных построек, разбросанных по территории комплекса, до сих пор поражают воображение.

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В аллеях парка Кинта да Регалейра можно найти множество загадок и тайных знаков, основанных на истории страны, сказках, легендах, а также учениях масонов и тамплиеров.

Пожалуй, самое знаменитое и загадочное место на территории усадьбы — колодец Посвящения глубиной 30 метров.

Он сделан в форме спирали и имеет 9 ярусов. По легенде, эти девять уровней означают девять кругов ада, чистилища и рая, описанные Данте. На самом дне колодца красуется герб Монтейру — восьмиконечная звезда с крестом тамплиеров, а на стене можно увидеть сияющий треугольник — известный символ масонства.

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По слухам, во времена Монтейру именно тут проходили религиозные церемонии масонского братства. Кстати, попасть в колодец можно через многочисленные пещеры, которые расходятся в разные стороны.

В марте 1996 года городской совет Синтры выкупил дворцово-парковый комплекс Кинта да Регалейра, и после реставрации его открыли для туристов.

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