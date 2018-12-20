Как выглядит одно из самых мистических мест в Португалии (фото)
Замок, хранящий много тайн и загадок.
Замок, хранящий много тайн и загадок.
Недалеко от столицы Португалии Лиссабона находится знаменитый курортный город Синтра. Именно в его окрестностях расположился таинственный
Но хоть баронесса и дала усадьбе свое имя, прославил ее следующий хозяин — миллионер и доктор Антониу Аугушту Карвалью Монтейру, который приобрел замок и прилегающую землю в 1890 году.
Монтейру был масоном и мечтал создать место, которое отразило бы его мистическое мировоззрение. Для этого он пригласил итальянского архитектора Луиджи Манини. Воплотить задумку удалось на все сто процентов — усадьба, которую смело можно назвать замком, огромный многоуровневый парк и множество красивых и таинственных построек, разбросанных по территории комплекса, до сих пор поражают воображение.
В аллеях парка Кинта да Регалейра можно найти множество загадок и тайных знаков, основанных на истории страны, сказках, легендах, а также учениях масонов и тамплиеров.
Он сделан в форме спирали и имеет 9 ярусов. По легенде, эти девять уровней означают девять кругов ада, чистилища и рая, описанные Данте. На самом дне колодца красуется герб Монтейру — восьмиконечная звезда с крестом тамплиеров, а на стене можно увидеть сияющий треугольник — известный символ масонства.
По слухам, во времена Монтейру именно тут проходили религиозные церемонии масонского братства. Кстати, попасть в колодец можно через многочисленные пещеры, которые расходятся в разные стороны.
В марте 1996 года городской совет Синтры выкупил
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