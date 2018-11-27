Как выглядит удивительный «замок-мираж» на скале (фото)
Его архитектура напоминает дома в Древнем Вавилоне.
Его архитектура напоминает дома в Древнем Вавилоне.
Дворец Дар аль Хайяр является одной из главных достопримечательностей Йемена. Его особенность заключается в том, что построен он на вершине скалы в долине Вади Дахр, примерно в 15 километрах от столицы. Замок также называют Дворец Имама.
Необычный 7-этажный дворец со множеством комнат, залов и собственным 275-метровым колодцем (что для пустынной местности считается настоящей роскошью) был возведен имамом Яхья в 1930-е годы и служил летней резиденцией религиозного лидера.
Однако здание, которое можно увидеть сегодня, представляет собой дополненную реконструкцию древнего дворца. В средние века он был разрушен турками, а в 1786 году отстроен заново. После того, как дворец стал собственностью имама Яхья, он был расширен и восстановлен в соответствии со своим древним оригиналом.
Через несколько лет после убийства имама в 1948 году, дворец Дар аль Хайяр перешел в собственность государства и был переделан в музей. Сегодня замок на скале является одной из главных достопримечательностей Йемена, посетить которую стремятся тысячи туристов со всего мира.
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