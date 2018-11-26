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17:03 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит французский замок, зажатый между скал (фото)

Живописный вид с открытки.

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Во французской деревне Плугрескан в Бретани находится удивительное поместье, которое является своего рода визитной карточкой региона. Миниатюрный замок Castel Meur, известный также как La Maison du Gouffre («Дом между скал»), уже многие годы привлекает сюда многочисленных туристов. И это неудивительно.

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Построенный в 1861 году на небольшом полуострове замок удачно вписался между двумя скалами, которые надежно защищают его от сильных штормов, часто бушующих на этом побережье.

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Первый владелец поместья прожил здесь много лет, а после его смерти дом переходил по наследству родственникам. Сейчас замок принадлежит правнучке первоначального владельца, которая постоянно живет здесь с 2004 года.

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Раньше внутрь замка пускали туристов, но после того, как группа японцев во время фотосессии повредила перекрытия на крыше, владелица здания добилась того, что суд признал Castel Meur частной собственностью. Несмотря на то, что попасть внутрь уже нельзя, множество туристов до сих пор приезжает сюда, просто чтобы полюбоваться живописным крохотным замком в скалах.

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