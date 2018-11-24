Как выглядят 8 лучших замков Европы (фото)
Их посещают миллионы туристов ежегодно.
Их посещают миллионы туристов ежегодно.
Нойшванштайн, Германия
Замок Нойшванштайн в Баварских Альпах по праву считается одним из самых известных в мире. Он совсем «юный» — строительство замка было завершено только в 1886 году. Король Людвиг II настоял на личном одобрении каждого чертежа. Внутреннее убранство замка вдохновлено операми Вагнера.
Нойшванштайн стал прототипом замка в парижском Диснейленде и источником вдохновения Чайковского для балета «Лебединое озеро». Его история также тесно связана с награбленными сокровищами для личной коллекции Гитлера.
Бран, Румыния
Замок Бран расположен на границе Мунтении и Трансильвании. Он был построен в конце 14 века местными жителями за собственные средства, и за это несколько веков они не платили налоги в государственную казну.
Бран служил оборонной крепостью. Он имеет 4 уровня, а его залы и коридоры составляют загадочный лабиринт. Согласно легенде, здесь во время военных походов ночевал воевода Влад Цепеш. Именно поэтому Бран еще называют замком Дракулы.
Шамбор, Франция
Один из самых красивых замков Луары был построен в первой половине 16 века по приказу короля Франциска I, который хотел быть ближе к жившей неподалеку фаворитке, графине Тури.
В этом архитектурном шедевре эпохи Ренессанса 426 комнат, 77 лестниц и 282 камина. Современные исследования доказывают, что над проектом замка среди других архитекторов работал Леонардо да Винчи.
Мошненский замок, Польша
Построенный в 17 веке замок находится у деревни Мошна в Опольском воеводстве. Он построен в стиле эклектики.
Мошненский замок сильно пострадал во время пожара в 1896 году, но был восстановлен. Сейчас в нем действует отель.
Замок Лидс, Великобритания
Замок Лидс 12 века построен на озерном острове в английском графстве Кент. Каменное сооружение возвели на месте бывшего деревянного.
В нем жили английские королевы Элеонора Кастильская, Маргарита Французская и другие. Некоторое время здесь провела в заключении будущая королева Елизавета І. Сегодня в Лидсе собраны коллекции мебели, керамики, гобеленов, картин и китайского фарфора.
Дворец Пена, Португалия
Красивейший дворец в псевдосредневековом стиле стоит на скале, возвышаясь над городом Синтра. Он был построен в первой половине 19 века по заказу принца Фердинанда
Дворец вдохновил русского миллионера Арсения Морозова и архитектора Виктора Мазырина на строительство особняка на Воздвиженке в Москве, который сейчас известен как Дом приёмов Правительства РФ.
Бойницкий замок, Словакия
Замок в городе Бойнице впервые упоминается в 12 веке, но современный вид он приобрел в 1909 году. Он немного напоминает французские замки Луары.
Долгое время Бойницкий замок находился во владении королей. Сегодня это место паломничества туристов. Здесь также часто снимают сказочные фильмы, например, именно здесь снимали «Пещеру золотой розы».
Алькасар Сеговии, Испания
Замок испанских королей в городе Сеговия был построен в 12 веке как арабская крепость. Это один из самых красивых и узнаваемых дворцов не только Испании, но и всей Европы. Кроме резиденции королей здесь располагались тюрьма и королевская артиллерийская академия.
В замке работает музей, в котором можно увидеть мебель, интерьеры, коллекцию оружия и портреты королей Кастилии.
Читайте также: