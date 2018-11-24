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16:09 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядят 8 лучших замков Европы (фото)

Их посещают миллионы туристов ежегодно.

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Нойшванштайн, Германия

Замок Нойшванштайн в Баварских Альпах по праву считается одним из самых известных в мире. Он совсем «юный» — строительство замка было завершено только в 1886 году. Король Людвиг II настоял на личном одобрении каждого чертежа. Внутреннее убранство замка вдохновлено операми Вагнера.

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Нойшванштайн стал прототипом замка в парижском Диснейленде и источником вдохновения Чайковского для балета «Лебединое озеро». Его история также тесно связана с награбленными сокровищами для личной коллекции Гитлера.

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Бран, Румыния

Замок Бран расположен на границе Мунтении и Трансильвании. Он был построен в конце 14 века местными жителями за собственные средства, и за это несколько веков они не платили налоги в государственную казну.

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Бран служил оборонной крепостью. Он имеет 4 уровня, а его залы и коридоры составляют загадочный лабиринт. Согласно легенде, здесь во время военных походов ночевал воевода Влад Цепеш. Именно поэтому Бран еще называют замком Дракулы.

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Шамбор, Франция

Один из самых красивых замков Луары был построен в первой половине 16 века по приказу короля Франциска I, который хотел быть ближе к жившей неподалеку фаворитке, графине Тури.

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В этом архитектурном шедевре эпохи Ренессанса 426 комнат, 77 лестниц и 282 камина. Современные исследования доказывают, что над проектом замка среди других архитекторов работал Леонардо да Винчи.

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Мошненский замок, Польша

Построенный в 17 веке замок находится у деревни Мошна в Опольском воеводстве. Он построен в стиле эклектики.

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Мошненский замок сильно пострадал во время пожара в 1896 году, но был восстановлен. Сейчас в нем действует отель.

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Замок Лидс, Великобритания

Замок Лидс 12 века построен на озерном острове в английском графстве Кент. Каменное сооружение возвели на месте бывшего деревянного.

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В нем жили английские королевы Элеонора Кастильская, Маргарита Французская и другие. Некоторое время здесь провела в заключении будущая королева Елизавета І. Сегодня в Лидсе собраны коллекции мебели, керамики, гобеленов, картин и китайского фарфора.

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Дворец Пена, Португалия

Красивейший дворец в псевдосредневековом стиле стоит на скале, возвышаясь над городом Синтра. Он был построен в первой половине 19 века по заказу принца Фердинанда Саксен-Кобург-Готского, мужа королевы Португалии Марии II.

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Дворец вдохновил русского миллионера Арсения Морозова и архитектора Виктора Мазырина на строительство особняка на Воздвиженке в Москве, который сейчас известен как Дом приёмов Правительства РФ.

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Бойницкий замок, Словакия

Замок в городе Бойнице впервые упоминается в 12 веке, но современный вид он приобрел в 1909 году. Он немного напоминает французские замки Луары.

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Долгое время Бойницкий замок находился во владении королей. Сегодня это место паломничества туристов. Здесь также часто снимают сказочные фильмы, например, именно здесь снимали «Пещеру золотой розы».

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Алькасар Сеговии, Испания

Замок испанских королей в городе Сеговия был построен в 12 веке как арабская крепость. Это один из самых красивых и узнаваемых дворцов не только Испании, но и всей Европы. Кроме резиденции королей здесь располагались тюрьма и королевская артиллерийская академия.

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В замке работает музей, в котором можно увидеть мебель, интерьеры, коллекцию оружия и портреты королей Кастилии.

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