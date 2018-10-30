Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Делегация из США прибыла в Донбасс и высказалась о происходящем
Российская фигуристка устроила стриптиз на льду после победы
Вши, туберкулез, грибок: болезни, которые ждут вас в магазинах и на рынках
«Уберите свои войска, Россия»: Порошенко на встрече с Лукашенко
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
Поиск по хлебным крошкамКак получить информацию о репрессированных родственниках?
«Путин забрал у США из-под носа военную базу» - эксперт
Заявление Порошенко после встречи с Лукашенко
Поступок Пугачевой на прощании с Караченцовым удивил россиян
Россия готовится к войне: в МИД сделали заявление
Стать семьей: как Рианчо заменил Карреру в «Спартаке»
Ничья «Спартака». Бердыев не позволил Рианчо впечатлить Федуна
Певец скупил все билеты на концерт конкурента, чтобы зал был пуст
Орех, употребление которого защищает от старения
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие ноги
89-летний клиент отомстил проститутке за отказ
Легкие домики и заборы нельзя будет признать недвижимостью
История россиянки о жизни в Лондоне
Фоторепортажи
10Самый песок: почему заполярную деревню окружает пустыня
14Умер Николай Караченцов
12:53 (мск), источник: Mail Новости

Французский почтальон коллекционировал камни и построил «идеальный замок» (фото)

Как из камней получился шедевр.

Наверх

33 года понадобилось французскому почтальону Фердинанду Шевалю, чтобы с нуля построить уникальный двухэтажный замок, полюбоваться которым приезжают туристы со всего мира.

Необычный дворец высотой в 10 метров, шириной в 14 метров и длиной в 26 метров находится в небольшом поселке Отерив во французском департаменте Дром.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Автором и единственным строителем этого сооружения выступил Фердинанд Шеваль, работавший местным почтальоном. Он умел читать и писать, но был абсолютно не знаком с архитектурным и строительным мастерством. Тем не менее это не помешало осуществлению его мечты — построить настоящий сказочный дворец. Почтальон проходил много километров в день, чтобы добыть необычные камни, из которых и строил свой «Идеальный дворец» почтальона Шеваля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Возводить сооружение Фердинанд начал в возрасте 43 лет в 1879 году. А закончил строительство через 33 года в 1912 году.

Но этот «Идеальный дворец» уникален еще и потому, что его создатель не придерживался никакого стиля. Он просто добавлял те элементы, которые ему нравились, вдохновляясь достопримечательностями со всего мира, напечатанными на почтовых марках, открытках или в газетах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В замке Шеваля можно встретить множество лестниц, фонтанов, башен, мечеть, храм Девы Марии, шале, шато, скульптуры египетских богов, католических святых и фигур людей. Также в Идеальном дворце можно увидеть индуистский храм, скульптуры животных, мифических созданий и большую террасу 23 метра в длину.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Больше нигде в мире вы не встретите ничего подобного. В сентябре 1969 года сооружение получило официальный статус памятника истории. А в 1986 году фотография Фердинанда Шеваля была помещена на французской почтовой марке.

Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящее время замок Шеваля используется не только как музей. Здесь проводятся выставки и концерты классической и современной музыки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
ФСБ нашла виновных в утечке личных данных Петрова и Боширова
Авианосец «Адмирал Кузнецов» поврежден при аварии плавучего дока
Цены на бензин: плюс пять рублей за литр
Исторический центр Венеции затопило почти на 75% (фото)
Кокорину и Мамаеву разрешат играть в тюремных командах
Спорт
Стать семьей: как Рианчо заменил Карреру в «Спартаке» Рауль Рианчо в течение одной недели успел провести уже два матча на посту исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» и не потерпел ни одного поражения
Hi-Tech
Огненные цены: топовых китайцев раздают за копейки Тратьте деньги с умом!
Авто
400 л.с. и полный привод: в Россию приедет очень дорогая Kia На российском рынке новое поколение роскошного седана Kia K900 придёт на смену модели Quoris
Кино
Пугачева, Збруев и другие простились с Караченцовым В «Ленкоме» состоялось прощание с народным артистом, скончавшимся после тяжелой болезни
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Горячие темы на «Детях»
Львица Страстная Допустимо ли воспитание чужих детей... и их родителей? 583
Мария Сухова Что имеют право делать покупатели при просмотрах квартиры? 362
Хельга Развод. Или как жить дальше. 130
Мина Длинная статья из просторов интернета. На тему пропажи детей. 113
Леди
6 ежедневных привычек, из-за которых ты быстро стареешь Мимику сложно контролировать, но некоторые привычки образуют заломы, с которыми потом будет трудно бороться
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь