Французский почтальон коллекционировал камни и построил «идеальный замок» (фото)
Как из камней получился шедевр.
Как из камней получился шедевр.
33 года понадобилось французскому почтальону Фердинанду Шевалю, чтобы с нуля построить уникальный двухэтажный замок, полюбоваться которым приезжают туристы со всего мира.
Необычный дворец высотой в 10 метров, шириной в 14 метров и длиной в 26 метров находится в небольшом поселке Отерив во французском департаменте Дром.
Автором и единственным строителем этого сооружения выступил Фердинанд Шеваль, работавший местным почтальоном. Он умел читать и писать, но был абсолютно не знаком с архитектурным и строительным мастерством. Тем не менее это не помешало осуществлению его мечты — построить настоящий сказочный дворец. Почтальон проходил много километров в день, чтобы добыть необычные камни, из которых и строил свой «Идеальный дворец» почтальона Шеваля.
Возводить сооружение Фердинанд начал в возрасте 43 лет в 1879 году. А закончил строительство через 33 года в 1912 году.
Но этот «Идеальный дворец» уникален еще и потому, что его создатель не придерживался никакого стиля. Он просто добавлял те элементы, которые ему нравились, вдохновляясь достопримечательностями со всего мира, напечатанными на почтовых марках, открытках или в газетах.
В замке Шеваля можно встретить множество лестниц, фонтанов, башен, мечеть, храм Девы Марии, шале, шато, скульптуры египетских богов, католических святых и фигур людей. Также в Идеальном дворце можно увидеть индуистский храм, скульптуры животных, мифических созданий и большую террасу 23 метра в длину.
Больше нигде в мире вы не встретите ничего подобного. В сентябре 1969 года сооружение получило официальный статус памятника истории. А в 1986 году фотография Фердинанда Шеваля была помещена на французской почтовой марке.
В настоящее время замок Шеваля используется не только как музей. Здесь проводятся выставки и концерты классической и современной музыки.
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