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17:51 (мск), источник: Mail Новости

Сказочный замок в Италии предложили в аренду за смешную цену

Местные власти надеются привлечь туристов.

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В итальянской деревушке Роккаскаленья сдают в аренду недавно отреставрированный средневековый замок. В нем можно отпраздновать свадьбу, день рождения или пригласить коллег на деловой ужин. Обойдется такое удовольствие всего в 100 евро за вечер.

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Роккаскаленья — небольшая коммуна в регионе Абруццо, в которой проживает около 1400 человек. Как и многие итальянские деревни, она постепенно теряет население — молодежь уезжает в крупные города в поисках работы.

До недавнего времени замок пребывал в плачевном состоянии. Здесь ночевали собаки и овцы, рассказывает мэр Доменико Джанджиордано.

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Усилиями местных властей замок был отреставрирован и приспособлен для приема гостей. Градоначальник надеется использовать его, чтобы оживить город и привлечь в него туристов. «Это очень низкая цена, практически даром», — говорит он.

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Так называемый «Замок в небе» площадью 700 квадратных метров имеет часовню для свадеб, башню, подземелья и залы, в которых можно устраивать ужины при свечах. Прожекторы освещают скалистый холм, на котором стоит здание, и внутренний сад. Замок расположен в очень живописном месте, в котором можно проводить романтические фотосессии.

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