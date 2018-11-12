Сказочный замок в Италии предложили в аренду за смешную цену
Местные власти надеются привлечь туристов.
Местные власти надеются привлечь туристов.
В итальянской деревушке Роккаскаленья сдают в аренду недавно отреставрированный средневековый замок. В нем можно отпраздновать свадьбу, день рождения или пригласить коллег на деловой ужин. Обойдется такое удовольствие всего в 100 евро за вечер.
Роккаскаленья — небольшая коммуна в регионе Абруццо, в которой проживает около 1400 человек. Как и многие итальянские деревни, она постепенно теряет население — молодежь уезжает в крупные города в поисках работы.
До недавнего времени замок пребывал в плачевном состоянии. Здесь ночевали собаки и овцы, рассказывает мэр Доменико Джанджиордано.
Усилиями местных властей замок был отреставрирован и приспособлен для приема гостей. Градоначальник надеется использовать его, чтобы оживить город и привлечь в него туристов. «Это очень низкая цена, практически даром», — говорит он.
Так называемый «Замок в небе» площадью 700 квадратных метров имеет часовню для свадеб, башню, подземелья и залы, в которых можно устраивать ужины при свечах. Прожекторы освещают скалистый холм, на котором стоит здание, и внутренний сад. Замок расположен в очень живописном месте, в котором можно проводить романтические фотосессии.
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