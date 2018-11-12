Как выглядит стеклянный дом посреди пустыни (фото)
Он застеклен энергосберегающим стеклом и полностью автономен.
Он застеклен энергосберегающим стеклом и полностью автономен.
Посреди пустыни в испанской провинции Гранада построен уникальный стеклянный павильон — La Casa del Desierto, что переводится как «Дом пустыни».
Здание было сооружено в окрестностях городка Герафе одной из ведущих архитектурных компаний в рамках проекта по популяризации местного туризма.
В основе дома — прочная деревянная конструкция. Он застеклен высокоэффективным, энергосберегающим стеклом, разработанным, чтобы противостоять сложным условиям пустыни в любое время года. Зимой оно защищает от сильного холода, а летом — от зноя.
Дом обустроен системой очистки воды и имеет автономное электроснабжение.
В здании площадью 20 квадратных метров находятся спальня, ванная комната и гостиная. Оно размещено в точке, откуда открывается великолепный вид на пустыню и горы.
Проект был завершен весной 2018 года. Постояльцы, успевшие здесь остановиться, называют «Дом пустыни» местом, в котором можно насладиться тишиной, уединением и понаблюдать за звездами.
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