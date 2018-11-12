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12:36 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит стеклянный дом посреди пустыни (фото)

Он застеклен энергосберегающим стеклом и полностью автономен.

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Посреди пустыни в испанской провинции Гранада построен уникальный стеклянный павильон — La Casa del Desierto, что переводится как «Дом пустыни».

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Здание было сооружено в окрестностях городка Герафе одной из ведущих архитектурных компаний в рамках проекта по популяризации местного туризма.

В основе дома — прочная деревянная конструкция. Он застеклен высокоэффективным, энергосберегающим стеклом, разработанным, чтобы противостоять сложным условиям пустыни в любое время года. Зимой оно защищает от сильного холода, а летом — от зноя.

Дом обустроен системой очистки воды и имеет автономное электроснабжение.

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В здании площадью 20 квадратных метров находятся спальня, ванная комната и гостиная. Оно размещено в точке, откуда открывается великолепный вид на пустыню и горы.

Проект был завершен весной 2018 года. Постояльцы, успевшие здесь остановиться, называют «Дом пустыни» местом, в котором можно насладиться тишиной, уединением и понаблюдать за звездами.

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