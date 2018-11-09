Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Причину группового изнасилования дознавателя назвали насильники
В США назвали советские истребители «летающими гробами»
Андрей Малахов рассказал, что его сын сделал первые шаги
Тимати намекнул на свадьбу с Решетовой
Готовим дачный дом к зиме: 8 советов
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
Почему Хрущев не дал разрушить бандеровское подполье на Украине
Полицейские-насильники били жертву-дознавателя-СМИ
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова
Бузова и Маликов стали парой в клипе «На Доме 2»
Хоккей в Канаде: российские юниоры превзошли молодежь
СМИ: «Рома» заинтересована в приобретении полузащитника ЦСКА
Заработав $20 млн, актриса ведет скромную жизнь простого человека
Ускоряет метаболизм: что съесть за 30 мин до сна
СМИ: Покинувшая Россию Марина Александрова снялась без одежды
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой - СМИ
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Как не дать мошенникам продать вашу квартиру?
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
15Парад Дня мертвых в Мексике
15:14 (мск), источник: Mail Новости

Художница расписывает здания гигантскими цветами (фото)

Стрит-арт, благодаря которому город становится ближе к природе.

Наверх

Американка с китайскими корнями Луиза Джонс, работающая под псевдонимом Ouizi, является довольно известной художницей, чьи работы пользуются большой популярностью. Она создает картины, иллюстрации, принты и украшения с разнообразными цветами.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Луиза занимается и более масштабными проектами — она рисует огромные муралы на стенах городских зданий, украшая их удивительными и красочными цветами и растениями.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Джонс успела расписать более 40 домов по всему миру: ее красочные букеты можно встретить на Гавайях, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, Шанхае и в нескольких городах Новой Зеландии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Канцлер Австрии ждет объяснений Путина из-за шпионского скандала
Одна собака пыталась похитить другую и стала звездой соцсетей
Путину подарили завязанный в узел гвоздь
Раскрыта средняя сумма взятки в России
Yle: Россия вмешивалась в работу GPS во время учений НАТО
В России появится новая профессия
Российские ученые раскрыли секрет долголетия голых землекопов
Спорт
Долгое прощание Тулы с Кононовым подходит к концу Судя по всему, нас ждет последняя игра тульского «Арсенала» с главным тренером Олегом Кононовым, который должен начать работу со «Спартаком»
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200) Корреспондент @Авто сгонял в Таиланд, чтобы увидеть пикап одним из первых в мире
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Российской семье требуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру
ВТБ повысил ставки по ипотеке
Дети
Виктория Исакова впервые заговорила о дочери Актриса ранее не афишировала появление девочки в семье 
Леди
Сколько денег 50-летняя Валерия потратила на создание модного образа Каких российских дизайнеров поддерживает певица Валерия и что написано на ремешке ее сумки. А главное – сколько все это стоило?
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь