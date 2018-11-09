Художница расписывает здания гигантскими цветами (фото)

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Американка с китайскими корнями Луиза Джонс, работающая под псевдонимом Ouizi, является довольно известной художницей, чьи работы пользуются большой популярностью. Она создает картины, иллюстрации, принты и украшения с разнообразными цветами.
Луиза занимается и более масштабными проектами — она рисует огромные муралы на стенах городских зданий, украшая их удивительными и красочными цветами и растениями.
Джонс успела расписать более 40 домов по всему миру: ее красочные букеты можно встретить на Гавайях, в
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