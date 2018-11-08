Художник рисует удивительные портреты с секретом (фото)
Внутри картин кипит настоящая жизнь.
Внутри картин кипит настоящая жизнь.
Американский художник Крейг Алан создает просто невероятные портреты знаменитостей и известных персонажей
Но, на самом деле, все намного интереснее. Дело в том, что все портреты Алан пишет с помощью других людей: тысячи маленьких, но
Примечательно, что каждый человечек на картине неповторим: у них у всех разные прически, одежда и движения. Иногда художник добавляет на картины изображения своих родных и друзей и часто рисует
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