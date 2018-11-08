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16:16 (мск), источник: Mail Новости

Художник рисует удивительные портреты с секретом (фото)

Внутри картин кипит настоящая жизнь.

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Американский художник Крейг Алан создает просто невероятные портреты знаменитостей и известных персонажей поп-культуры, которые, на первый взгляд, выглядят разбитыми на пиксели или нарисованными с помощью бесчисленных точек.

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Но, на самом деле, все намного интереснее. Дело в том, что все портреты Алан пишет с помощью других людей: тысячи маленьких, но по-своему уникальных человеческих фигурок и составляют картину целиком.

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Примечательно, что каждый человечек на картине неповторим: у них у всех разные прически, одежда и движения. Иногда художник добавляет на картины изображения своих родных и друзей и часто рисует какие-то знаковые детали, связанные с главным портретом. Например, изображая Сальвадора Дали, Алан рисовал человечков, несущих картины испанского художника.

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