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20:32 (мск), источник: Mail Новости

Блогер делает из своих волос невероятные скульптуры

На прически она тратит по несколько часов в день.

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21-летняя Лаетития Ку из Кот-д'Ивуара настоящая звезда соцсетей. На ее Instagram-блог подписаны более 130 тысяч человек, и это неудивительно.

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Девушка делает просто невероятные вещи, используя свои волосы как материал для творчества. Лаетития заплетает тугие косы, из которых потом сооружает гигантские фигуры в виде зонтика, человеческих рук, животных и других самых невероятных вещей.

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Ку отмечает, что начала плести косы и собирать замысловатые прически еще в пятилетнем возрасте, а с годами это увлечение не прошло, а превратилось в настоящую страсть.

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