Блогер делает из своих волос невероятные скульптуры
На прически она тратит по несколько часов в день.
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На прически она тратит по несколько часов в день.
21-летняя Лаетития Ку из Кот-д'Ивуара настоящая звезда соцсетей. На ее
Девушка делает просто невероятные вещи, используя свои волосы как материал для творчества. Лаетития заплетает тугие косы, из которых потом сооружает гигантские фигуры в виде зонтика, человеческих рук, животных и других самых невероятных вещей.
Ку отмечает, что начала плести косы и собирать замысловатые прически еще в пятилетнем возрасте, а с годами это увлечение не прошло, а превратилось в настоящую страсть.
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