Скульпторы из США создают реалистичные морские волны из стекла
При первом взгляде их трудно отличить от настоящих.
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При первом взгляде их трудно отличить от настоящих.
Стеклодувы Пол ДеСомма и Марша Блейкер из Калифорнии создали потрясающую коллекцию морских скульптур из стекла и фарфора.
Их творения — это бушующие пенные волны, которые очень похожи на настоящие.
Помимо волн, ДеСомма и Блейкер создали также стеклянные коралловые рифы, капли воды, а также морских обитателей. И выглядят эти работы очень реалистично.
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