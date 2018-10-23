Ученые установили, что древние скульптуры были цветными
Их «отбеливание» произошло спустя тысячелетия.
Их «отбеливание» произошло спустя тысячелетия.
Профессор древнего искусства в Университете Джорджии, США, Марк Аббе вместе со своими коллегами исследовали побелку древних римских и греческих статуй. После проведенных экспертиз, ученые заявили, что белые статуи и скульптуры — это одно из главных заблуждений относительно древнего искусства.
Специалисты отмечают, что на самом деле классические побеленные мраморные статуи, наполняющие художественные галереи и музеи по всему миру,
Доктор Аббе долгое время изучал пигментацию на древних произведениях искусства и повторно исследовал находки руин в Афродисии, которые были уничтожены землетрясением в седьмом веке нашей эры. Впервые они были исследованы в 1961 году, однако спустя десятилетия, благодаря современным технологиям, ученым удалось обнаружить следы цветной краски на скульптурах и предметах искусства.
К примеру, был выявлен красный пигмент на губах статуи, черный пигмент на волосах, а также позолота, украшавшая скульптуры.
Аббе отмечает, что видеть белые статуи в музеях — это как видеть скелет кита, но не то, как он выглядит на самом деле.
К такому же выводу пришел и Винзенц Бринкманн, ученый и археолог Университета Людвига Максимилиана, в Мюнхене. Чтобы восполнить пробел в образовании по этой теме, Бринкманн и его жена Ульрике
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