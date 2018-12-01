Появилось фото елки в резиденции королевы Елизаветы ІІ
Она украшена миниатюрными коронами.
Она украшена миниатюрными коронами.
Виндзорский замок, резиденцию британских монархов, украсила 6-метровая елка.
Снимки красавицы, установленной в Холле святого Георгия, распространили
Королева Елизавета ІІ традиционно проведет Рождество в резиденции Сандрингем. Она прибудет туда вместе с супругом Филиппом, герцогом Эдинбургским за десять дней до праздника. 23 декабря в Сандрингемский дворец в Норфолке приедут гости — члены королевской семьи.
Ежегодно к Рождеству королева с супругом отправляют не менее 800 поздравительных открыток, подписанных лично. Елизавета ІІ также покупает 1500 рождественских пудингов для сотрудников своих резиденций и устанавливает рождественские елки в Вестминстерском аббатстве, соборе святого Павла и нескольких церквях.
25 декабря Елизавета ІІ традиционно обратится с поздравительной речью к своим согражданам.
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