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13:34 (мск), источник: Mail Новости

Появилось фото елки в резиденции королевы Елизаветы ІІ

Она украшена миниатюрными коронами.

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Виндзорский замок, резиденцию британских монархов, украсила 6-метровая елка.

Снимки красавицы, установленной в Холле святого Георгия, распространили сотрудники резиденции в соцсетях. Елка украшена шарами и сосновыми шишками золотистого цвета, а также миниатюрными коронами. С 1 декабря елку в Виндзоре могут увидеть все желающие.

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Королева Елизавета ІІ традиционно проведет Рождество в резиденции Сандрингем. Она прибудет туда вместе с супругом Филиппом, герцогом Эдинбургским за десять дней до праздника. 23 декабря в Сандрингемский дворец в Норфолке приедут гости — члены королевской семьи.

Ежегодно к Рождеству королева с супругом отправляют не менее 800 поздравительных открыток, подписанных лично. Елизавета ІІ также покупает 1500 рождественских пудингов для сотрудников своих резиденций и устанавливает рождественские елки в Вестминстерском аббатстве, соборе святого Павла и нескольких церквях.

25 декабря Елизавета ІІ традиционно обратится с поздравительной речью к своим согражданам.

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