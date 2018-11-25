Где проходят лучшие рождественские ярмарки (фото)
Здесь можно почувствовать дух праздника.
Здесь можно почувствовать дух праздника.
Монтепульчано, Италия
Городок на юге Тосканы прославился своей архитектурой. Знаменитые местные палаццо 16 века привлекают многих туристов. В Монтепульчано также изготовляют замечательный сыр, спагетти и вино. Но главная изюминка города — рождественская ярмарка, которая работает с середины ноября до 6 января.
Здесь продают традиционные лакомства, праздничные украшения, изделия местных ремесленников. Особенно славится местная кожа.
Уинчестер, Великобритания
Рождественская ярмарка в британском графстве Гэмпшир собирает ежегодно около 400 тысяч посетителей. Она проходит на площади с видом на знаменитый Уинчестерский собор.
После наступления темноты на площади зажигаются тысячи огоньков, превращая Уинчестер в сказочный город. На ярмарке лакомятся традиционными пирогами, глинтвейном и покупают сувениры. Работает рождественский рынок до 20 декабря.
Таллинн, Эстония
Рождественская ярмарка в Таллине работает до 7 января. Она расположилась в красивейшей исторической части города.
Здесь можно попробовать традиционные эстонские блюда, купить сувениры, изделия ручной работы, а еще послушать выступления хоров и музыкальных коллективов, которые поют рождественские гимны.
Дрезден, Германия
Знаменитый Штрицельмаркт известен многим путешественникам. Это старейший в Германии рождественский рынок. Он работает до 24 декабря.
Ярмарка расположилась в центральной части Дрездена. Здесь можно приобрести традиционный штоллен, шоколадные фигурки, пряники, саксонские творожники, жареный миндаль и другие традиционные угощения.
Хельсинки, Финляндия
Рождественская ярмарка в столице Финляндии будет работать до 22 декабря. Это старейшее и крупнейшее подобное мероприятие в стране. Рынок работает на Сенатской площади.
Здесь, кроме традиционных сувениров и лакомств, можно приобрести рыбу и мясо. Экстремалы могут попариться в бане. А детей ждет бесплатная карусель.
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