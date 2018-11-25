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16:16 (мск), источник: Mail Новости

Где проходят лучшие рождественские ярмарки (фото)

Здесь можно почувствовать дух праздника.

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Монтепульчано, Италия

Городок на юге Тосканы прославился своей архитектурой. Знаменитые местные палаццо 16 века привлекают многих туристов. В Монтепульчано также изготовляют замечательный сыр, спагетти и вино. Но главная изюминка города — рождественская ярмарка, которая работает с середины ноября до 6 января.

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Здесь продают традиционные лакомства, праздничные украшения, изделия местных ремесленников. Особенно славится местная кожа.

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Уинчестер, Великобритания

Рождественская ярмарка в британском графстве Гэмпшир собирает ежегодно около 400 тысяч посетителей. Она проходит на площади с видом на знаменитый Уинчестерский собор.

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После наступления темноты на площади зажигаются тысячи огоньков, превращая Уинчестер в сказочный город. На ярмарке лакомятся традиционными пирогами, глинтвейном и покупают сувениры. Работает рождественский рынок до 20 декабря.

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Таллинн, Эстония

Рождественская ярмарка в Таллине работает до 7 января. Она расположилась в красивейшей исторической части города.

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Здесь можно попробовать традиционные эстонские блюда, купить сувениры, изделия ручной работы, а еще послушать выступления хоров и музыкальных коллективов, которые поют рождественские гимны.

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Дрезден, Германия

Знаменитый Штрицельмаркт известен многим путешественникам. Это старейший в Германии рождественский рынок. Он работает до 24 декабря.

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Ярмарка расположилась в центральной части Дрездена. Здесь можно приобрести традиционный штоллен, шоколадные фигурки, пряники, саксонские творожники, жареный миндаль и другие традиционные угощения.

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Хельсинки, Финляндия

Рождественская ярмарка в столице Финляндии будет работать до 22 декабря. Это старейшее и крупнейшее подобное мероприятие в стране. Рынок работает на Сенатской площади.

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Здесь, кроме традиционных сувениров и лакомств, можно приобрести рыбу и мясо. Экстремалы могут попариться в бане. А детей ждет бесплатная карусель.

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