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12:50 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как живут люди в турецких деревнях (фото)

Фотографы делятся лучшими снимками из анатолийской глубинки.

Популярный турецкий блог «Анатолия и человек» (Anadolu ve İnsan) публикует фотографии из турецкой глубинки. Они иллюстрируют простой, но колоритный быт жителей отдаленных деревень Малой Азии.

Люди пасут овец, готовят чай, пекут лепешки, собирают урожай, ткут одежду, воспитывают детей. У них бедная, нелегкая, но все же красочная жизнь.

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Фотографы подмечают тепло человеческих отношений, преданность супругов, которые прожили вместе полвека, радость и свободу детства, удовольствие от любимого дела и величие гор, которые дали приют всем этим людям и животным.

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