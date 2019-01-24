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17:00 (мск), источник: Mail.ru Новости

Американец показал мгновенное превращение воды в лед (видео)

Настоящая магия.

60-летний житель Аляски Род Куп, разбирая завалы на чердаке зимой, сделал необычное открытие. Он обнаружил несколько бутылок с питьевой водой, но, уронив одну из них на пол, он увидел, что вода моментально превратилась в лед.

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Род спустился вниз, захватил с собой смартфон и снял на камеру то же явление, но уже с другой бутылкой. В ролике видно, как обычная вода при ударе о стол немедленно начинает замерзать и за доли секунды становится льдом.

Американец назвал это настоящей магией, а вот пользователи Сети объяснили явление с точки зрения физики. В комментариях они написали, что всему виной питьевая дистиллированная вода, которую очищают от всяких примесей. Если ее температура снижается постепенно и без какого-либо внешнего воздействия, то кристаллы льда образоваться в ней не могут. Зато после удара начинается цепная реакция, и вода моментально застывает.

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