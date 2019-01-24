Американец показал мгновенное превращение воды в лед (видео)

60-летний житель Аляски Род Куп, разбирая завалы на чердаке зимой, сделал необычное открытие. Он обнаружил несколько бутылок с питьевой водой, но, уронив одну из них на пол, он увидел, что вода моментально превратилась в лед.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1EhKbHSy34w?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Род спустился вниз, захватил с собой смартфон и снял на камеру то же явление, но уже с другой бутылкой. В ролике видно, как обычная вода при ударе о стол немедленно начинает замерзать и за доли секунды становится льдом.