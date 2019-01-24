Jarang- jarang berlaku ? pic.twitter.com/NnjUhGfpCw— pen (@penyp3n) January 22, 2019
В Малайзии курьер прервал свадьбу, чтобы вручить невесте посылку
Теперь он звезда соцсетей.
Теперь он звезда соцсетей.
Пользователь Twitter по имени Pen поделилась с подписчиками забавной историей, которая произошла в январе на ее собственной свадьбе. Девушка рассказала, что во время торжественной церемонии в самый ответственный момент появился курьер, который принес ей посылку.
Курьер в обычной рабочей одежде ничуть не смутился, увидев, что попал на свадьбу. Вместе этого он прервал церемонию и подошел к невесте, чтобы вручить ей заказанную по интернету вещь.
Невеста, к слову, тоже не растерялась. Она поприветствовала доставщика, подписала документ о получении и даже предложила курьеру сфотографироваться с ней и женихом на память.
Видео произошедшего Pen опубликовала в соцсети, где оно моментально стало вирусным и прославило целеустремленного работника.
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