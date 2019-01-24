В Малайзии курьер прервал свадьбу, чтобы вручить невесте посылку

Пользователь Twitter по имени Pen поделилась с подписчиками забавной историей, которая произошла в январе на ее собственной свадьбе. Девушка рассказала, что во время торжественной церемонии в самый ответственный момент появился курьер, который принес ей посылку.

Курьер в обычной рабочей одежде ничуть не смутился, увидев, что попал на свадьбу. Вместе этого он прервал церемонию и подошел к невесте, чтобы вручить ей заказанную по интернету вещь.

Невеста, к слову, тоже не растерялась. Она поприветствовала доставщика, подписала документ о получении и даже предложила курьеру сфотографироваться с ней и женихом на память.

Видео произошедшего Pen опубликовала в соцсети, где оно моментально стало вирусным и прославило целеустремленного работника.