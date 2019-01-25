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12:27 (мск), источник: Mail.ru Новости

Компания выпускает тапочки в виде точных копий домашних питомцев

А еще игрушки, которые не отличить от реальных животных.

Компания Cuddle Clones из американского города Луисвилль, штат Кентукки, специализируется на плюшевых игрушках для домашних животных и их хозяев.

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Главное направление бренда — создание идентичных копий настоящих питомцев. Игрушки получаются настолько реалистичными, что порой отличить их от реальных животных просто невозможно.

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А совсем недавно в компании решили ввести новый продукт — плюшевые тапочки, также выполненные в виде домашних любимцев.

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Поскольку тапочки являются абсолютно уникальными и создаются на основе фото конкретных животных, то неудивительно, что их стоимость немаленькая. За такую пару придется выложить 200 долларов, а срок ее изготовления — до восьми недель. Зато результат впечатлит любого.

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