Компания выпускает тапочки в виде точных копий домашних питомцев
А еще игрушки, которые не отличить от реальных животных.
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А еще игрушки, которые не отличить от реальных животных.
Компания Cuddle Clones из американского города Луисвилль, штат Кентукки, специализируется на плюшевых игрушках для домашних животных и их хозяев.
Главное направление бренда — создание идентичных копий настоящих питомцев. Игрушки получаются настолько реалистичными, что порой отличить их от реальных животных просто невозможно.
А совсем недавно в компании решили ввести новый продукт — плюшевые тапочки, также выполненные в виде домашних любимцев.
Поскольку тапочки являются абсолютно уникальными и создаются на основе фото конкретных животных, то неудивительно, что их стоимость немаленькая. За такую пару придется выложить 200 долларов, а срок ее изготовления — до восьми недель. Зато результат впечатлит любого.
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