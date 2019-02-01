В купальнике на снегу: в соцсетях проходит «холодный» флешмоб (фото)
Ради красивых фото девушки готовы мерзнуть.
Ради красивых фото девушки готовы мерзнуть.
Еще пару лет назад в соцсетях девушки начали выкладывать свои фото в бикини на фоне снежных сугробов на горнолыжных курортах. Тем не менее, зимнее оголение приобрело массовый характер только зимой 2019 года.
Как пишут зарубежные СМИ, флешмоб под хэштегом #snowbikini («снежное бикини») начался в конце декабря 2018 года, после того, как фото в купальнике на фоне сугробов опубликовали сестры Кардашьян. И тут понеслось.
Зимние фото в купальниках и нижнем белье стали заполнять ленты соцсетей со скоростью света. Причем во флешмобе принимают участие как зарубежные, так и российские пользователи, среди которых есть и знаменитости. Например, свое снежное бикини уже опубликовала Ольга Бузова, которая этой зимой отправилась отдыхать в Куршевель.
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