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16:37 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят самые современные железнодорожные вокзалы в мире (фото)

Картографический сервис MAPS.ME решил собрать свои впечатления от самых новых и продвинутых вокзалов мира и поделиться ими с читателями.

Источник: CC0/nanali84

Итак, перед вами — перечень самых впечатляющих зданий железнодорожных вокзалов, разбросанных по всему свету. Все они реально функционируют, и посмотреть на них при желании можно уже сегодня (проблема большинства обзоров в сети — проекты с красивыми картинками, которые, возможно, никогда не будут реализованы). Мы не будем упоминать грандиозные старинные вокзалы Европы, которые присутствуют во всех путеводителях — например, знаменитый железнодорожный узел в Антверпене. Речь пойдет о современных объектах, построенных или реконструированных преимущественно в XXI веке.

Transbay Transit Center, Сан-Франциско (США)

Этот транспортный узел примечателен многими характеристиками, но главная его фишка — шикарный городской парк, разбитый прямо на крыше. Появилось это чудо современной урбанистики совсем недавно — в 2018 году. Пока здание функционирует как автобусный вокзал, но скоро сюда должны вывести метро и железную дорогу.

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Площадь крыши здания — более 400 кв.м, и все это пространство представляет собой комфортную зону отдыха с извилистыми дорожками, деревянными лавочками, необычными растениями со всего мира, детской площадкой, бесплатной библиотекой, зоной для настольных игр и воркшопом для писателей.

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Atocha Station, Мадрид (Испания)

Мадридский вокзал тоже решил разбить на своей территории парк, правда, не на крыше, а внутри — прямо между перронами. Пассажиры, ожидающие своего поезда, могут отдохнуть в прохладе на скамейках-лежаках посреди пальм и других тропических растений. В парке даже есть маленький пруд, где обитают черепахи.

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Вокзал Atocha — исходная точка отправления в Толедо, откуда отходит скоростной поезд, на котором можно домчаться до пункта назначения всего за час. Однако многие посетители приходят сюда просто так — посидеть в парке или поужинать в одном из ресторанчиков. К тому же вокзал упирается в бульвар Прадо, а потому миновать его гостям испанской столицы вряд ли получится.

Löwenhaus Station, Инсбрук (Австрия)

Весьма популярно сравнение внешнего вида этого вокзала с причудливо застывшей глыбой льда, что принято объяснять спецификой места: Инсбрук — это горнолыжный курорт.

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Нам, правда, он напоминает «мягкие часы» на картинах Сальвадора Дали. Как и другие необычные вокзалы мира, этот образчик современной архитектуры привлекает не только пассажиров, но туристов, которые просто хотят сделать селфи на фоне сверкающего на солнце необычного объекта.

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Southern Cross, Мельбурн (Австралия)

Архитектура этого вокзала — пример того, насколько необычным может быть решение без обращения при этом к футуристическим клише. Крыша искривлена, словно поверхность моря во время небольшого шторма; хромированные перекрытия блестят, точечная подсветка усиливает 3D пространственный эффект. Офис администрации, мини-отель и магазины располагаются в необычных строениях на территории вокзала — это желтые коробки-параллелепипеды с одной прозрачной стенкой, поднятые на высоту второго этажа четырьмя металлическими «ножками».

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Gare de Monaco, Монте-Карло (Монако)

Многоуровневый вокзал буквально зажат внутри ущелья, а единственная пассажирская станция Королевства вырублена прямо в скале.

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Архитекторы довольно органично «вписали» вокзал в горную породу, использовав для строительства и облицовки схожие по цвету и фактуре материалы. В здании имеется арт-кафе и обзорная площадка, с которой открывается отличный вид на Средиземное море и марину с шикарными белыми яхтами. Вокзал активно используется для железнодорожного сообщения с Францией и Италией, куда из Монако рукой подать, а также других популярных европейских направлений (можно уехать даже в Москву).

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Gare de Strasbourg-Ville, Страсбург (Франция)

В солнечную погоду главный страсбургский вокзал выглядит точь-в-точь, как летающая тарелка.

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На самом деле, этот транспортный узел был открыт аж в 1883 году, однако через сто с небольшим лет старинное здание начало приходить в упадок. В 2006—2007 годах прошла масштабная реконструкция, которая обошлась в 150 млн евро. В результате, вокзал был полностью накрыт прозрачным куполом, на который ушло до 900 тонн стекла. Кроме того, в здании вокзала стало намного теплее — работает панельное отопление в полу. Теперь это самый технически продвинутый вокзал во Франции, оснащенный мощной компьютерной системой управления.

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Napoli Afragola, Неаполь (Италия)

Постройка этого вокзала началась в 2015 году, на сегодняшний день открылась первая очередь, а завершение строительства намечено на 2022 год. Сегодняшние архитектурные тренды таковы, что любой современный инфраструктурный проект будет в той или иной степени связан с футуристическим видением. Вокзал в Неаполе не стал исключением: белоснежный цвет, изогнутая обтекаемая форма, вознесенная над путями. Вокруг разбит парк, планируется соседство научных и IT-центров.

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Первая очередь вокзала обслуживает 18 скоростных поездов. Доехать отсюда до Рима можно всего за 55 минут.

Gare de Liège-Guillemins, Льеж, Бельгия

Новый вокзал возник на месте старой станции в 2009 году. Выполненное из стали, стекла и белого бетона гигантское здание со сложными формами являет собой квинтэссенцию представлений об архитектуре будущего.

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Сверкающий металлический купол накрывает вокзал на высоте 35 метров, а умелая подсветка создает эффект, что эта массивная конструкция парит в воздухе. Помимо всего прочего, этот транспортный узел является также крупным автобусным хабом и связан с сетью высокоскоростных шоссе.

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