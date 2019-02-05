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19:48 (мск), источник: Mail.ru Новости

Альпаки навестили стариков в доме престарелых в Британии

Потому что альпак любят все.

Жители дома престарелых Хэдли в Ипсвиче, в британском графстве Саффолк, уже не первый раз принимают у себя необычных посетителей. В гости к пенсионерам приходят альпаки, которых можно обнимать и кормить.

В 2018 году это заведение, в котором живут пациенты с деменцией, стало местом исследования терапии с животными. Обычно в качестве компаньонов для психологической поддержки выбирают собак или лошадей, но, как оказалось, альпаки ни в чем им не уступают. Наоборот, необычные плюшевые животные вызывают у людей больший восторг, чем привычные собаки и котики.

Для терапии используют питомцев с фермы Клэй Хилл в Ваттишаме, где содержится стадо из 60 альпак.

Уже несколько раз альпаки наведывались в гости к старикам, и каждый раз их появление в доме престарелых превращалось в настоящий праздник.

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