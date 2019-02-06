Американец ограбил банк, чтобы попасть в тюрьму со вкусной едой

68-летний Уильям Галлахер вышел из тюрьмы Нью-Джерси, где отсидел 20 лет за покушение на убийство. Но на свободе мужчина провел немного времени. Уже через полгода он зашел в один из банков в городе Милуоки и потребовал у кассира деньги. Самым странным было то, что грабитель сам попросил женщину вызвать полицию и все это время смиренно дожидался приезда стражей порядка.

Свой странный поступок Галлахер объяснил просто — он хочет вернуться в тюрьму.

А исправительное учреждение в Милуоки ему очень «рекомендовали» бывшие сокамерники. Объясняя свою мотивацию судье, преступник отметил, что за годы, проведенные за решеткой, он разучился жить в обществе, а потому решил вернуться в тюрьму.

Тюрьму Милуоки ему расхвалили за вкусную еду, комфортные условия и качественное медицинское обслуживание.

Несмотря на то, что мужчина сам мечтает снова попасть за решетку хотя бы лет на десять, ему придется подождать: судья, удивленная таким поворотом событий, назначила дополнительное расследование.