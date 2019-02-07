Россияне поделились в Сети советами по экономии денег
Действительно полезные лайфхаки.
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Действительно полезные лайфхаки.
Как ни крути, а жизнь с каждым днем становится все дороже, а потому пользователь Twitter своим тредом про то, как сэкономить денег, задела сердца многих людей.
Девушка рассказала, что никогда не ходит по магазинам голодной, иначе тратит на еду намного больше, чем рассчитывала (вообще, многие знакомы с этим обстоятельством). Она также попросила подписчиков делиться своими лайфхаками, которые помогают им экономить.
Экономическая тема. Поделитесь своими лайфхаками, которые позволяют вам деньги экономить.— mashawannasay (@mashawannasay) February 6, 2019
Я, например, строго не хожу по магазинам (любым) голодная, потому что в моем голодном состоянии чек в 2 раза больше получается).
И пользователи явно оживились, начав предлагать вполне логичные способы, которые помогут избежать лишних трат.
Много работать.— вээээоооо ᴢᴀᴍᴋᴀᴅ (@onezamkad) February 6, 2019
Когда много работаешь, не хватает время ходить в магазин.
Стараюсь тратить не больше 500 рэ в день.— а почему Кава (@kawakavas) February 7, 2019
Если все таки купил чёт больше 500 то в другой день сидишь и не тратишь ?
(Особо важных товаров типа лекарств это не касается)
Заранее в голове продумываю, что именно я буду есть на завтрак-обед-ужин и покупаю продукты в строго нужном количестве под этот план. Никогда например не покупаю сразу 5кг сетку картошки, половина в мусорку улетит, потому что проросла.— Нико (@NikoStolz) February 6, 2019
Живу в убитой съёмной хате, это считается за экономию? Приличная стоит в месяц на 20к дороже— автономный (@Zo1m) February 6, 2019
Если голодная не ходишь в магазин, то в наушники ставь музыку поспокойнее. Интенсивная музыка в часы-пик в магазинах влияет на проходимость и спонтанные покупки так же, как и голод.— kefir4er (@kefir4er) February 6, 2019
Экономия через социальные связи. Постоянно покупать в одном месте и просто доброжелательно общаться с людьми(продавцами/владельцами). При таком подходе скидки и прочие преференции сами сыпятся на тебя)— Кетсалькоатль (@theKetsal) February 6, 2019
Никогда не покупаю ничего сразу в одном месте— Вот такой вот интерфейс (@buldozerxxx) February 6, 2019
Мой главный лайфхак — не экономить. Отсутствие денег это главный мотиватор их заработать, а если они всегда будут, то зачем работать еще усерднее?)— Генси ☮ (@fcuktv) February 6, 2019
Сажу, полю и копаю картошку с семьей с 98-го. Очень выгодно летом делать заморозку болгарских перцев, различной зелени, сельдерея, помидор - даже если нет своего огорода, очень много что можно купить по акции, выйдет дешевле, чем потом зимой покупать это свежим, вкус ок— Китик (@alinarook) February 6, 2019
Заказываю доставку продуктов на дом, так точно ничего лишнего не схватишь в магазине— Василий Анисимов (@anivaros) February 7, 2019
Стригусь сам...— Yakudza Warface (@warface_yakudza) February 6, 2019
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