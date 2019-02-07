Россияне поделились в Сети советами по экономии денег

Как ни крути, а жизнь с каждым днем становится все дороже, а потому пользователь Twitter своим тредом про то, как сэкономить денег, задела сердца многих людей.

Девушка рассказала, что никогда не ходит по магазинам голодной, иначе тратит на еду намного больше, чем рассчитывала (вообще, многие знакомы с этим обстоятельством). Она также попросила подписчиков делиться своими лайфхаками, которые помогают им экономить.