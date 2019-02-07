В Сети нашли видео, которое вызывает стресс при длительном просмотре
Досмотреть его до конца смогут не все.
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Досмотреть его до конца смогут не все.
В интернете есть огромное количество расслабляющих видео с движущимися фигурами или предметами. Но пользователь Reddit под ником Papier4 нашел одно, которое действует на человеческий мозг другим образом.
В тридцатисекундном ролике на черном фоне появляются белые полоски, которые «режут» друг друга и фон, исчезают и появляются снова.
В описании Papier4 объяснил этот негативный эффект тем, что линии в ролике не прямые, а кривые и зазубренные, что на подсознательном уровне говорит об опасности.
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