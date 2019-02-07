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19:22 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Сети нашли видео, которое вызывает стресс при длительном просмотре

Досмотреть его до конца смогут не все.

В интернете есть огромное количество расслабляющих видео с движущимися фигурами или предметами. Но пользователь Reddit под ником Papier4 нашел одно, которое действует на человеческий мозг другим образом.

Во время загрузки произошла ошибка.

В тридцатисекундном ролике на черном фоне появляются белые полоски, которые «режут» друг друга и фон, исчезают и появляются снова.

Вроде бы эффект должен быть расслабляющим, но данное видео вызывает лишь стресс и головную боль.

В описании Papier4 объяснил этот негативный эффект тем, что линии в ролике не прямые, а кривые и зазубренные, что на подсознательном уровне говорит об опасности.

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