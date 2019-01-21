Скульптор создает керамику, которая «оживает» при движении
Завораживающее зрелище.
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Завораживающее зрелище.
Узоры он наносит красками с помощью трафарета или вырезает непосредственно на самом изделии. Сначала они кажутся статичными, но лишь до тех пор, пока Стинг не поместит их на гончарный круг.
При движении узоры «оживают» и начинают двигаться в удивительном танце, создавая оптические иллюзии изменения формы. Оторваться от этих видео просто невозможно.
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