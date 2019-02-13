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16:06 (мск), источник: Mail.ru Новости

Совместное фото со Шреком: в Сети показали детские «отфотошопленные» снимки

Выглядят они очень смешно.

Популярность флешмоба #10yearchallenge стала угасать, но пользователи Twitter придумали кое-что новое. В соцсети стали появляться детские снимки, смотреть на которые и смешно, и стыдно.

На них пользователи «сфотографированы» со звездами фильмов и сериалов, а также во время «выступлений» в знаменитых музыкальных группах и «плавания» в бассейне с дельфинами. В коллекции даже есть снимок с Владимиром Путиным. А одна пользовательница выложила фото обложки журнала, где изображенная модель — это она сама.

Все эти фотографии объединяет одно — очень плохая работа в фотошопе.

То, что снимки ненастоящие, так бросается в глаза, что не заметить это невозможно.

Но одним из самых популярных героев для совместного фото у учеников младшей школы оказался Дима Билан.

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