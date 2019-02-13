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15:49 (мск), источник: Mail.ru Новости

Тысячи каракатиц выбросило на чилийский пляж (видео)

Что стало причиной их гибели — неизвестно.

На популярном туристическом пляже Баия Инглеса, что находится в северной части Чили, на берег вымыло тысячи мертвых каракатиц — головоногих моллюсков.

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Что стало причиной их гибели — неизвестно, но местные экологи уже проводят расследование. До выяснения причин власти посоветовали местным жителям не употреблять в пищу рыбу, выловленную в этих краях.

Пляж Баия Инглеса — знаковая достопримечательность. Он считается наиболее живописным в северной части Чили. Однако сейчас здесь не так красиво, и это отталкивает туристов.

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