Тысячи каракатиц выбросило на чилийский пляж (видео)

На популярном туристическом пляже Баия Инглеса, что находится в северной части Чили, на берег вымыло тысячи мертвых каракатиц — головоногих моллюсков.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/48f84533-1902-4bc8-b776-db27bd46d70a" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1290072" target="_blank">Тысячи каракатиц вымыло на пляж в Чили</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Что стало причиной их гибели — неизвестно, но местные экологи уже проводят расследование. До выяснения причин власти посоветовали местным жителям не употреблять в пищу рыбу, выловленную в этих краях.

Пляж Баия Инглеса — знаковая достопримечательность. Он считается наиболее живописным в северной части Чили. Однако сейчас здесь не так красиво, и это отталкивает туристов.