Тысячи каракатиц выбросило на чилийский пляж (видео)
Что стало причиной их гибели — неизвестно.
Что стало причиной их гибели — неизвестно.
На популярном туристическом пляже Баия Инглеса, что находится в северной части Чили, на берег вымыло тысячи мертвых каракатиц — головоногих моллюсков.
Что стало причиной их гибели — неизвестно, но местные экологи уже проводят расследование. До выяснения причин власти посоветовали местным жителям не употреблять в пищу рыбу, выловленную в этих краях.
Пляж Баия Инглеса — знаковая достопримечательность. Он считается наиболее живописным в северной части Чили. Однако сейчас здесь не так красиво, и это отталкивает туристов.
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