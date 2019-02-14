The Heart Of Climate Change: New ESA Image Shows 'Island Love' Under Threat https://t.co/CrWF2pFkoU pic.twitter.com/rIqY85ruCZ— SPACE.com (@SPACEdotcom) 14 февраля 2019 г.
«Остров любви» в форме сердца показали из космоса
И с ним не все в порядке.
И с ним не все в порядке.
Европейское космическое агентство (ЕКА) обнародовало сделанный спутником Sentinel-2 снимок острова Муреа во Французской Полинезии, назвав его «любовным посланием с Земли».
Остров вулканического происхождения в Тихом океане имеет треугольную форму, немного напоминающую форму сердца. Его иногда еще называют «островом Любви». Снимок окрашен в красный цвет. Но сделано это не в честь Дня святого Валентина.
Красный цвет появился при постобработке изображения в местах пышной растительности на острове. Муреа — дом для богатой экосистемы, напоминают ученые. Люди населяли этот остров в течение 1200 лет и продолжают изменять его: красная на снимке (но зеленая на самом деле) зона стремительно сокращается.
По словам ЕКА, коралловый риф вокруг уникального острова пока остается нетронутым, но, как и все коралловые рифы, он сталкивается с опасностями, связанными с рыболовством, стоком пестицидов и загрязнением океана пластиком. Кораллы во всем мире гибнут
С помощью таких изображений ЕКА напоминает ученым и общественности о том, насколько хрупка Земля. Спутник Sentinel-2, среди прочего, собирает информацию об изменении климата и о том, как местные экосистемы реагируют на это изменение.
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