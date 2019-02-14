Таракан с именем бывшего и митинг одиноких мужчин: обратная сторона Дня святого Валентина

Бар для ненавистников Дня святого Валентина
Такое заведение открыли в этом году в Лос-Анджелесе. Называется оно BreakUp («Разрыв») и создано специально для тех, кого раздражают романтические ужины при свечах с бутылкой шампанского.
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Изюминкой бара стала «Стена разорванных отношений», на которой можно анонимно оставить послание бывшему парню или девушке.
Однако, несмотря на то, что бар посвящен расставаниям, большинство посетителей — вполне счастливые пары.
Ядовитая змея с именем бывшего
В этом году австралийский зоопарк запустил очень необычную акцию ко Дню всех влюбленных. Сотрудники выбирают имя для ядовитой змеи и предложили поучаствовать в этом процессе всем желающим.
Для этого нужно заплатить один доллар и заполнить на сайте анкету с именем бывшего партнера или партнерши и объяснением, почему змею стоит назвать именно в честь этого человека.
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Зоопарк пообещал объявить имя победителя в День всех влюбленных.
Митинг одиноких японских мужчин
В Токио накануне Дня всех влюбленных по улицам города прошли японцы, выкрикивая лозунги вроде «Конец Дню святого Валентина!» и «Не участвуйте в заговоре кондитеров».
Организатором этого шествия стало объединение «Революционный альянс непопулярных мужчин».
Дело в том, что в Японии существует традиция — девушки должны дарить шоколад мужчинам-коллегам на День святого Валентина. А потому участники митинга также призывали «не судить мужчину по тому, сколько ему подарили шоколада».
Сообщается, что это уже 12-ая акция этой организации, направленная против праздника для влюбленных. Кстати, подобные марши японцы устраивают не только в преддверии 14 февраля. Рождество в этой стране также считается романтичным праздником, и вот так выглядела акция против него два года назад:
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Валентинки для бывших
Хотя «антивалентинки» сейчас можно создать в Сети автоматически, пользователи соцсетей каждый год накануне «этого дня» придумывают и свои «поздравления» для тех, с кем они уже расстались.
Назови таракана именем бывшего и скорми его сурикатам
Другая необычная акция ко Дню всех влюбленных стартовала в американском зоопарке в Техасе. Посетителям предлагалось написать имя своего бывшего аккаунту зоопарка в Facebook, чтобы работники назвали так одного из тараканов, которых затем скормят сурикатам.
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Акция оказалась очень популярной, и смотрители зоопарка пообещали сделать из этого настоящее шоу: показать процесс кормления сурикатов тараканами 14 февраля в прямом эфире.