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17:19 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ядовитая змея с именем бывшего: зоопарк устроил конкурс ко Дню всех влюбленных

Подошли к празднику с юмором.

Зоопарк в Сиднее решил своеобразно отпраздновать грядущий День святого Валентина и объявил необычный конкурс. Всем желающим предлагается пожертвовать 1 доллар и заполнить на сайте специальную анкету, в которой следует написать имя своего бывшего партнера или партнерши, и описать, почему именно этим именем стоит назвать ядовитую змею.

Победителем станет тот, кто убедительнее всех опишет скверный характер экс-возлюбленного. Кроме того, ему достанется сертификат, по которому можно будет бесплатно в течение года посещать рептилию.

Имя победителя будет объявлено 14 февраля, в День всех влюбленных. А все собранные деньги будут перечислены в Фонд охраны дикой природы.

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На сайте зоопарка также отмечается, что сетчатая коричневая змея — это один из самых опасных видов пресмыкающихся, а среди всех сухопутных змей она занимает второе место по токсичности яда.

Кстати, идея сиднейского зоопарка не нова. В 2016 году зоопарк в Бронксе предложил посетителям всего за $10 назвать именем бывшего мадагаскарского таракана.

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