Ядовитая змея с именем бывшего: зоопарк устроил конкурс ко Дню всех влюбленных
Подошли к празднику с юмором.
Подошли к празднику с юмором.
Зоопарк в Сиднее решил своеобразно отпраздновать грядущий День святого Валентина и объявил необычный конкурс. Всем желающим предлагается пожертвовать 1 доллар и заполнить на сайте специальную анкету, в которой следует написать имя своего бывшего партнера или партнерши, и описать, почему именно этим именем стоит назвать ядовитую змею.
Имя победителя будет объявлено 14 февраля, в День всех влюбленных. А все собранные деньги будут перечислены в Фонд охраны дикой природы.
На сайте зоопарка также отмечается, что сетчатая коричневая змея — это один из самых опасных видов пресмыкающихся, а среди всех сухопутных змей она занимает второе место по токсичности яда.
Кстати, идея сиднейского зоопарка не нова. В 2016 году зоопарк в Бронксе предложил посетителям всего за $10 назвать именем бывшего мадагаскарского таракана.
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