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12:16 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят загадочные круглые валуны на побережье Новой Зеландии (фото)

Вокруг этих камней ходит множество легенд.

На берегу пляжа Коехохе между населенными пунктами Моераки и Хемпден в Новой Зеландии находится одна из самых популярных и загадочных достопримечательностей страны. Это огромные валуны Моераки.

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Более сотни каменных шаров разбросаны по всему пляжу, протяженностью в 300 метров. Их диаметр разный: от 0,5 до 2,2 метров. Некоторые из этих камней имеют абсолютно гладкую поверхность, а другие за многие тысячелетия потрескались и стали похожи на панцирь черепахи. Интересно, что валуны есть как на пляже, так и в море.

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Ученые исследовали эти круглые камни с помощью рентгена и электронно-зондовых микроскопов, и обнаружили, что валуны состоят из песка, ила и глины, сцементированных кальцитом.

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Возраст шаров составляет примерно 60 миллионов лет. Формироваться они начали на поверхности морского дна, но из-за понижения уровня моря оказались на суше.

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Однако, помимо научной версии возникновения этих идеально круглых камней, о них ходит множество легенд и мифов. Так, валуны принимали за яйца динозавров и пищу (окаменелые яблоки) богов.

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Кстати, похожие камни другой формы можно встретить в США, Канаде, Израиле и на Коста-Рике.

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