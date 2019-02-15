Как выглядят загадочные круглые валуны на побережье Новой Зеландии (фото)
Вокруг этих камней ходит множество легенд.
Вокруг этих камней ходит множество легенд.
На берегу пляжа Коехохе между населенными пунктами Моераки и Хемпден в Новой Зеландии находится одна из самых популярных и загадочных достопримечательностей страны. Это огромные валуны Моераки.
Более сотни каменных шаров разбросаны по всему пляжу, протяженностью в 300 метров. Их диаметр разный: от 0,5 до 2,2 метров. Некоторые из этих камней имеют абсолютно гладкую поверхность, а другие за многие тысячелетия потрескались и стали похожи на панцирь черепахи. Интересно, что валуны есть как на пляже, так и в море.
Ученые исследовали эти круглые камни с помощью рентгена и
Возраст шаров составляет примерно 60 миллионов лет. Формироваться они начали на поверхности морского дна, но
Однако, помимо научной версии возникновения этих идеально круглых камней, о них ходит множество легенд и мифов. Так, валуны принимали за яйца динозавров и пищу (окаменелые яблоки) богов.
Кстати, похожие камни другой формы можно встретить в США, Канаде, Израиле и на
Читайте также: