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11:57 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находятся мегалиты, создание которых остается тайной

Они настолько невероятны для своего времени, что их строительство приписывают то атлантам, то пришельцам.

Нан-Мадол

На маленьких островах Нан-Мадола в Восточной Микронезии сохранились необычные останки дворцов, храмов, гробниц и домов, построенных между 1200 и 1500 годами нашей эры.

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Мегалитическая культура Нан-Мадола уникальна. Макронезийцы использовали вместо фундамента коралловый риф. На нем друг на друга они установили тысячи базальтовых монолитов призматической формы. Некоторые из них достигают пяти метров в длину и весят более пяти тонн.

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Ученые считают, что на строительство такого комплекса должно было уйти не меньше 200−300 лет. Постройки настолько невероятны для своего времени, что постоянно возникают псевдонаучные теории, связанные с загадочными древними цивилизациями и пришельцами.

Скара-Брей

Это хорошо сохранившееся поселение на острове Мейнленд в Шотландии. Оно появилось примерно в 3100−2500 годах до нашей эры. Долгое время о загадочном месте никто даже не подозревал, но зимой 1850 года разразился шторм, который смыл с побережья верхний слой травы, и в земле проступили очертания древних строений.

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Скара-Брей — это 8 домов из слюдянистого песчаника, объединённых в блоки. Жилища были сооружены прямо в холмах. В домах сохранилась каменная мебель — кровати, сиденья, сундуки, полки для посуды.

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Ученые точно не знают, что случилось с жителями поселения. Скорее всего, им пришлось перебраться в другие места из-за постоянных наводнений. Но мифы о загадочном народе и его исчезновении живы до сих пор.

Моаи

Каменные истуканы на острове Пасхи известны всем. Статуи в виде человеческой головы с усечённым по пояс туловищем достигают 20 метров в высоту. Это рекордсмены по количеству связанных с ними псевдонаучных и нелепых теорий. Больше — только у египетских пирамид.

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Моаи изготавливались в каменоломнях в центре острова. Там до сих пор хранится множество недоделанных скульптур. Перемещали их с помощью бревен, деревянных салазок и рычагов, но существует легенда, что моаи доходили до места назначения самостоятельно.

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Каменные головы ольмеков

Насчитывают как минимум 17 таких базальтовых скульптур. Самые древние из них могли появиться в 15 веке до нашей эры. Ольмеки — это племя, которое упоминается в ацтекских исторических хрониках. Они создали первую крупную цивилизацию в Мексике, она процветала примерно с 1500 до 400 года до нашей эры.

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Все скульптуры изображают головы зрелых мужчин с внушительными щеками. Появилось предположение, что это портреты ольмекских правителей. Как ольмекам удавалось добывать такие огромные валуны в горах и затем перемещать их на большие расстояния, остается загадкой.

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Пума Пунку

Этот древний ритуальный комплекс 6 века нашей эры находится недалеко от озера Титикака в Боливии. Его название переводится как «Врата Пумы». Инки считали этот город местом сотворения мира.

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Сооружение имело колоссальные размеры и было настоящим чудом для своего времени, но впоследствии пострадало от варварского разграбления: при строительстве железной дороги из каменных блоков комплекса делали щебень.

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