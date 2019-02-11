Где находятся мегалиты, создание которых остается тайной
Они настолько невероятны для своего времени, что их строительство приписывают то атлантам, то пришельцам.
Они настолько невероятны для своего времени, что их строительство приписывают то атлантам, то пришельцам.
На маленьких островах
Мегалитическая культура
Ученые считают, что на строительство такого комплекса должно было уйти не меньше 200−300 лет. Постройки настолько невероятны для своего времени,
Это хорошо сохранившееся поселение на острове Мейнленд в Шотландии. Оно появилось примерно в 3100−2500 годах до нашей эры. Долгое время о загадочном месте никто даже не подозревал, но зимой 1850 года разразился шторм, который смыл с побережья верхний слой травы, и в земле проступили очертания древних строений.
Ученые точно не знают, что случилось с жителями поселения. Скорее всего, им пришлось перебраться в другие места
Каменные истуканы на острове Пасхи известны всем. Статуи в виде человеческой головы с усечённым по пояс туловищем достигают 20 метров в высоту. Это рекордсмены по количеству связанных с ними псевдонаучных и нелепых теорий. Больше — только у египетских пирамид.
Моаи изготавливались в каменоломнях в центре острова. Там до сих пор хранится множество недоделанных скульптур. Перемещали их с помощью бревен, деревянных салазок и рычагов, но существует легенда, что моаи доходили до места назначения самостоятельно.
Насчитывают как минимум 17 таких базальтовых скульптур. Самые древние из них могли появиться в 15 веке до нашей эры. Ольмеки — это племя, которое упоминается в ацтекских исторических хрониках. Они создали первую крупную цивилизацию в Мексике, она процветала примерно с 1500 до 400 года до нашей эры.
Все скульптуры изображают головы зрелых мужчин с внушительными щеками. Появилось предположение, что это портреты ольмекских правителей. Как ольмекам удавалось добывать такие огромные валуны в горах и затем перемещать их на большие расстояния, остается загадкой.
Этот древний ритуальный комплекс 6 века нашей эры находится недалеко от озера Титикака в Боливии. Его название переводится как «Врата Пумы». Инки считали этот город местом сотворения мира.
Сооружение имело колоссальные размеры и было настоящим чудом для своего времени, но впоследствии пострадало от варварского разграбления: при строительстве железной дороги из каменных блоков комплекса делали щебень.
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