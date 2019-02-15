Где находится Зеленый пляж с песком, состоящим из полудрагоценных камней (фото)
Чтобы сюда попасть, нужно получить специальное разрешение.
Чтобы сюда попасть, нужно получить специальное разрешение.
Пляж — это не всегда золотой песок и белая галька. Береговая линия может значительно отличаться разнообразием цветовой гаммы по всему миру. Например,
Этот пляж очень живописен.
Такой оттенок песку придает полудрагоценный камень хризолит, который с успехом используется в ювелирной промышленности. Эти зеленоватые камушки рождены из лавы местных вулканов, а их вкрапления можно встретить не только в песке, но и в окружающих скалах.
Издалека Зеленый пляж действительно выглядит зеленым, но вблизи его цвет становится
К сожалению, ученые говорят, что уже через 100−150 лет океан может полностью смыть драгоценный песок с пляжа. А потому сейчас это место находится под охраной местных властей. Забирать песок с пляжа строго запрещено, и любой, кто хочет посетить это место, должен получить специальное разрешение у местных властей.
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