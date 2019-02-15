Как выглядит самое большое болото в мире, на котором живут люди (фото)
Просто этот регион очень плодородный.
Просто этот регион очень плодородный.
В центральной части Южного Судана в долине Белого Нила находится огромное болото под названием Судд. Оно занимает территорию приблизительно в 30 тысяч квадратных километров, но в сезон дождей, который длится здесь с апреля по сентябрь, болото становится еще больше, разливаясь до 130 тысяч квадратных километров.
Казалось бы, эта территория должна пустовать
Здесь поселились отчаянные рыбаки из племени Нилотик Нуэр вместе со своими семьями. Все потому, что эта местность является самой плодородной в Южном Судане, а остальная территория очень засушливая.
Местные воды богаты разнообразной рыбой, а в камышах гнездятся птицы, на которых охотятся местные жители. Построить дома на болоте удалось благодаря растущим тут папирусу, водной траве и гиацинту, которые образуют собой плотную плавучую массу, способную выдерживать большой вес.
Добраться до этой местности можно только на небольших лодках, а потому мало кому, кроме местных, удается сюда попасть.
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