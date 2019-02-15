Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 самоедов, которые отлично маскируются в снегу
Новый китайский танк озадачил соцсети (фото)
В Москве проверят элитную клинику, в которой умер пациент
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
Как спастись от черных кредиторов и сохранить жилье
Появилось фото лысого и бледного Трампа Лысый и бледный — такое фото Трампа появилось в одном американском Twitter-аккаунте
Алексею Улюкаеву вернули все
Украинку Соколовскую выгнали из студии за хамство
Мать выносила умирающего ребенка ради органов для спасения больных детей
Оральные контрацептивы меняют эмоции
Русский король хоккейной Америки. Кучеров врубил режим киллера
Черышев зажег в Глазго. «Валенсия» поставила крест на «Селтике»
Подольская, Алсу, Семенович и другие звезды на концерте в Кремле
Фото Шаляпина с бывшей женой Джигарханяна осудили в сети
Платная парковка во дворах: разбираемся, что на самом деле
Новая Honda «под ретро» удивила салоном
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как меняются депрессивные территории Москвы
Фоторепортажи
8Закрытая граница
10Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
14:18 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит самое большое болото в мире, на котором живут люди (фото)

Просто этот регион очень плодородный.

В центральной части Южного Судана в долине Белого Нила находится огромное болото под названием Судд. Оно занимает территорию приблизительно в 30 тысяч квадратных километров, но в сезон дождей, который длится здесь с апреля по сентябрь, болото становится еще больше, разливаясь до 130 тысяч квадратных километров.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось бы, эта территория должна пустовать из-за неблагоприятных условий, но нет. Здесь живут люди. Да, прямо посреди болота.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Здесь поселились отчаянные рыбаки из племени Нилотик Нуэр вместе со своими семьями. Все потому, что эта местность является самой плодородной в Южном Судане, а остальная территория очень засушливая.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Местные воды богаты разнообразной рыбой, а в камышах гнездятся птицы, на которых охотятся местные жители. Построить дома на болоте удалось благодаря растущим тут папирусу, водной траве и гиацинту, которые образуют собой плотную плавучую массу, способную выдерживать большой вес.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Добраться до этой местности можно только на небольших лодках, а потому мало кому, кроме местных, удается сюда попасть.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет бедняка
Выдуманные налоги. Как россияне платят по чужим счетам
Захвативший «Стингер» в Афганистане офицер стал Героем России
Где находится пляж с песком, состоящим из полудрагоценных камней
Друзя и Бера отстранили от участия в программах «Первого канала»
Ургант спародировал вечеринку чиновников в самолете (видео)
Как живет деревня, построенная из советских снарядов (видео)
Спорт
Немцы и тренер «Байера» в шоке от стадиона «Краснодара» В Леверкузене у «Краснодара» не будет такого стадиона, зато будет та же установка Мусаева — всегда играть вперед
Hi-Tech
Под землей нашли горы Исследования были проведены с помощью суперкомпьютерного кластера «Тигр».
Авто
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД)
Кино
Найден актер на роль Муслима Магомаева в новом сериале Исполнитель главной роли в шоу о легендарном советском артисте показал себя в образе
Недвижимость
В Химках сдавать квартиру выгоднее, чем в Москве
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Популярные темы на «Детях»
Как провести деликатный разговор с девушкой-подростком 476
Светская жизнь - 3 464
День рождения. 358
НЕпятница!! 274
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь