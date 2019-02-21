Британка «похвасталась» в Сети «самой ужасной прической в мире»

22-летняя Люси Берроуз из британского города Челтнем увидела в интернете фото красивой стрижки с выбритым узором на затылке. Взяв снимок в качестве примера, девушка отправилась в парикмахерскую Barber n 'Bar, надеясь получить такую же стильную прическу. Но что-то пошло не так.

Из-за того, что узор находился сзади, работу мастера Люси смогла оценить лишь дома. И пришла в ужас от того, что увидела.

У нее была выбрита половина головы, а узор напоминал каракули маленького ребенка.

Парикмахер сначала отказывался признавать свою ошибку, но в итоге согласился возместить стоимость стрижки — 25 долларов. Но Люси все равно осталась недовольна. Она опубликовала фото своей прически в Twitter и призналась, что несколько дней не могла выйти из дома даже на работу.