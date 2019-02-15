Креативный флешмоб: канадцы делают прически из покрытых сосульками волос
Ради веселья и денег.
Ради веселья и денег.
Купаться зимой, когда на улице температура опускается до -40 градусов — это не только русская национальная забава. Только пока наши соотечественники смело ныряют в прорубь, канадцы плавают в горячих источниках.
Одним из популярных курортов в стране являются горячие источники Тахини. Там температура воды всегда держится в районе +40 градусов по Цельсию.
Такая разница между температурами воды и воздуха дает необычный эффект — мокрые волосы моментально застывают и превращаются в белоснежные сосульки.
Кстати, победителя ждет не только слава в соцсетях, но и денежный приз. В этом году самый креативный зимний образ может принести 750 долларов.
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