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15:45 (мск), источник: Mail.ru Новости

Креативный флешмоб: канадцы делают прически из покрытых сосульками волос

Ради веселья и денег.

Купаться зимой, когда на улице температура опускается до -40 градусов — это не только русская национальная забава. Только пока наши соотечественники смело ныряют в прорубь, канадцы плавают в горячих источниках.

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Одним из популярных курортов в стране являются горячие источники Тахини. Там температура воды всегда держится в районе +40 градусов по Цельсию.

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Такая разница между температурами воды и воздуха дает необычный эффект — мокрые волосы моментально застывают и превращаются в белоснежные сосульки.

Это стало визитной карточкой курорта, и с 2011 года тут ежегодно проводят конкурс на лучшую ледяную прическу.

Кстати, победителя ждет не только слава в соцсетях, но и денежный приз. В этом году самый креативный зимний образ может принести 750 долларов.

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