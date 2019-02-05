Американцы «превратились» в сосульки, покатавшись на серфе в лютый мороз

Фотограф из Мичигана Девон Хэйнс опубликовал на Facebook забавные и очень неожиданные снимки, сделанные в начале февраля на озере Верхнем на границе с Канадой.

Сейчас в этом районе аномальные морозы, что вовсе не помешало двум серферам Дэну и Аллену покататься на волнах. Причем друзья не только катались, но и прыгали в воду с ледяных берегов, и позировали фотографу среди покрытых сосульками деревьев с импровизированным трезубцем.