Американцы «превратились» в сосульки, покатавшись на серфе в лютый мороз
И стали похожи на ледяные скульптуры.
И стали похожи на ледяные скульптуры.
Фотограф из Мичигана Девон Хэйнс опубликовал на Facebook забавные и очень неожиданные снимки, сделанные в начале февраля на озере Верхнем на границе с Канадой.
Сейчас в этом районе аномальные морозы, что вовсе не помешало двум серферам Дэну и Аллену покататься на волнах. Причем друзья не только катались, но и прыгали в воду с ледяных берегов, и позировали фотографу среди покрытых сосульками деревьев с импровизированным трезубцем.
После водных развлечений Дэн и Аллен промокли и замерзли настолько, что превратились в ходячие сосульки. Зато снимки получились эффектными.
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