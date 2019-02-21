В Великобритании появилось уникальное такси с тапочками и камином внутри

Жители и гости Великобритании теперь могут очутиться в уютном загородном домике с камином, меховым ковром и пушистыми тапочками, всего лишь заказав такси.

Это уникальное такси, выполненное в духе скандинавского загородного домика, создали британские производители котлов и каминов Baxi.

Как журналистам рассказали представители компании, идея теплого и уютного кэба у них появилась из-за суровой погоды этой зимы.

Внутренний интерьер обычного с виду такси представляет собой «бревенчатый домик» с бархатными шторками, уютным диваном с пледами, меховым ковром и фигурками оленей. Но главная изюминка — электрический камин и домашние тапочки из овчины, которые любой пассажир может примерить.

Кстати, поездки в необычном такси будут бесплатными, а чтобы его заказать, нужно просто написать сообщение в Twitter компании с указанием адреса и временем посадки.

Сейчас в уютном такси можно прокатиться только по Лондону, но с конца февраля оно станет доступно и в других британских городах, включая Бирмингем, Манчестер и Ноттингем. Поездки будут осуществляться с 10 утра до двух часов дня.