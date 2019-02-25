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13:16 (мск), источник: Mail.ru Новости

В соцсетях обсудили забавные и нелепые моменты «Оскара» (фото)

Церемония породила десятки новых мемов.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии «Оскар». Поведение кинозвезд, их наряды и речи традиционно привлекли не меньше внимания, чем награды.

Героем вечера стал актер и певец Билли Портер, который появился на красной дорожке в платье-смокинге. Наряд для него сшил победитель проекта «Подиум» Кристиан Сириано.

В соцсетях умиляются слезам Леди Гаги, получившей «Оскар» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась».

Душевное выступление певицы с Брэдли Купером растянули на мемы.

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Хавьер Бардем веселился и показывал «козу» под музыку Queen.

Актер Рами Малек так разволновался, получив награду, что неудачно упал. К нему даже вызывали медиков.

Хотя, возможно, все дело в том, что все пытались затянуть ему галстук-бабочку потуже и слегка перестарались.

Режиссер «Черного клановца» Спайк Ли забавно отреагировал на победу.

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Мелисса Маккарти и Брайян Тайри Генри порадовали публику забавными нарядами. Это отсылки к фильму «Фаворитка», в котором королева Анна держит у себя 17 кроликов.

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Трендом красной дорожки назвали платья-мочалки.

А самым нарядным гостем церемонии в соцсетях провозгласили Джейсона Момоа.

Актер Джеймс МакЭвой был признан душой вечера. Он веселился от души и просил звезд оставить автографы на его рубашке — ее затем продадут на благотворительном аукционе.

Сцена тоже оказалась в центре внимания. Декорации сравнили с прической Дональда Трампа.

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