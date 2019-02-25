этот молодой человек - мой герой#Oscars pic.twitter.com/jVANkrm3DU— cerasum lupus (@MagicWhiteRabb1) 25 февраля 2019 г.
В соцсетях обсудили забавные и нелепые моменты «Оскара» (фото)
Церемония породила десятки новых мемов.
Церемония породила десятки новых мемов.
В
Героем вечера стал актер и певец Билли Портер, который появился на красной дорожке в
В соцсетях умиляются слезам Леди Гаги, получившей «Оскар» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась».
Душевное выступление певицы с Брэдли Купером растянули на мемы.
Хавьер Бардем веселился и показывал «козу» под музыку Queen.
Актер Рами Малек так разволновался, получив награду, что неудачно упал. К нему даже вызывали медиков.
Хотя, возможно, все дело в том, что все пытались затянуть ему
Режиссер «Черного клановца» Спайк Ли забавно отреагировал на победу.
Мелисса Маккарти и Брайян Тайри Генри порадовали публику забавными нарядами. Это отсылки к фильму «Фаворитка», в котором королева Анна держит у себя 17 кроликов.
Трендом красной дорожки назвали
А самым нарядным гостем церемонии в соцсетях провозгласили Джейсона Момоа.
Актер Джеймс МакЭвой был признан душой вечера. Он веселился от души и просил звезд оставить автографы на его рубашке — ее затем продадут на благотворительном аукционе.
Сцена тоже оказалась в центре внимания. Декорации сравнили с прической Дональда Трампа.
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