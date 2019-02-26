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12:12 (мск), источник: Mail.ru Новости

Sony World Photography Awards отметил талант российского фотографа

Его работа весной будет выставлена в Лондоне.

Всемирная организация фотографии и компания Sony объявила победителей Национального конкурса 2019 года, который проводился в 62 странах.

Лучшим в России стал инженер видеомонтажа и фотограф из Невинномысска Сергей Щербаков.

На Национальный конкурс, который является частью престижного конкурса Sony World Photography Awards, Сергей выдвинул фото под названием «Одна из ночей». Снимок представляет собой сочетание восьми фотографий, снятых на одной из главных улиц старого города Гданьска.

Источник: Sergey Shcherbakov, Russia
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В качестве приза Сергей Щербаков получит новое цифровое фотооборудование, а его фото будет представлено на выставке Sony World Photography Awards, которая пройдет в Лондоне с 18 апреля по 6 мая 2019 года, а также будет опубликовано в книге лауреатов конкурса 2019 года.

Международный фотоконкурс Sony World Photography Awards подразделяется на четыре категории: Профессиональный конкурс, Открытый конкурс, Студенческий конкурс и Юношеский конкурс, в котором участвуют работы начинающих фотографов в возрасте от 12 до 19 лет.

Наряду с именами победителей всех 62 Национальных конкурсов также были объявлены и победители в 10 категориях Открытого конкурса.

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10
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