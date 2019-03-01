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15:40 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит «кошачий остров» в Японии, куда не пускают собак (фото)

Котов здесь больше, чем людей.

В первый день весны в России отмечают День кошек. Этих животных любят по всему миру, но, кажется, лучше всего кошкам живется в Японии. Здесь для котов отвели целый остров, который напоминает настоящий кошачий рай на Земле.

Остров Тасиро, который расположен в бухте Тихого океана и является частью города Исиномаки, также называют «Островом кошек», здесь эти животные считаются священными. На Тасиро живут более 500 кошек и котов, в то время как людей тут только сотня.

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На острове расположены 2 поселка, 10 храмов, посвященных кошкам, и один большой туристический курорт «Остров Манга» — это несколько деревянных коттеджей, сделанных в виде кошачьих силуэтов, и места отдыха, где можно поиграть с местными обитателями.

Японцы верят, что кошки приносят удачу и деньги, а потому заботятся и оберегают местных обитателей. Правда, держать их у себя в качестве домашних питомцев тут не принято, ведь японцы уверены, кошка счастлива, только когда полностью свободна.

А потому для животных тут построены целые общежития и отдельные домики, специальные столовые и места для отдыха. Но кошки вольны гулять там, где им вздумается, и, если кто-то из них забредет в дом, то выгонять его никто не будет.

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Кошки на острове начали почитаться еще в XVII веке. Тогда местные жители занимались разведением шелкопряда, а кошки уничтожали мышей и крыс, которые мешали производству.

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Сейчас на Тасиро занимаются рыбным промыслом и туристическим бизнесом, который благодаря котам спас местные деревни от запустения.

Остров Тасиро — очень популярное место в Японии, ежедневно сюда приезжают сотни туристов со всего мира. Из-за постоянного внимания людей, островные коты стали дружелюбными, упитанными и ленивыми, а потому местные жители просят туристов не кормить животных слишком обильно, чтобы они хоть немного охотились на мышей.

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Тасиро — это настоящий кошачий рай. Здесь работает специальный обслуживающий персонал, который кормит котов и заботится об их безопасности. Также на острове работает ветеринарная клиника, врачи которой регулярно проводят медицинские осмотры, необходимые процедуры и вакцинацию.

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Кстати, чтобы кошки чувствовали себя комфортно, на остров Тасиро строго запрещено привозить собак.

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