Как выглядит «кошачий остров» в Японии, куда не пускают собак (фото)
Котов здесь больше, чем людей.
Котов здесь больше, чем людей.
В первый день весны в России отмечают День кошек. Этих животных любят по всему миру, но, кажется, лучше всего кошкам живется в Японии. Здесь для котов отвели целый остров, который напоминает настоящий кошачий рай на Земле.
Остров Тасиро, который расположен в бухте Тихого океана и является частью города Исиномаки, также называют «Островом кошек», здесь эти животные считаются священными. На Тасиро живут более 500 кошек и котов, в то время как людей тут только сотня.
На острове расположены 2 поселка, 10 храмов, посвященных кошкам, и один большой туристический курорт «Остров Манга» — это несколько деревянных коттеджей, сделанных в виде кошачьих силуэтов, и места отдыха, где можно поиграть с местными обитателями.
Японцы верят, что кошки приносят удачу и деньги, а потому заботятся и оберегают местных обитателей. Правда, держать их у себя в качестве домашних питомцев тут не принято, ведь японцы уверены, кошка счастлива, только когда полностью свободна.
А потому для животных тут построены целые общежития и отдельные домики, специальные столовые и места для отдыха. Но кошки вольны гулять там, где им вздумается, и, если
Кошки на острове начали почитаться еще в XVII веке. Тогда местные жители занимались разведением шелкопряда, а кошки уничтожали мышей и крыс, которые мешали производству.
Сейчас на Тасиро занимаются рыбным промыслом и туристическим бизнесом, который благодаря котам спас местные деревни от запустения.
Остров Тасиро — очень популярное место в Японии, ежедневно сюда приезжают сотни туристов со всего мира.
Тасиро — это настоящий кошачий рай. Здесь работает специальный обслуживающий персонал, который кормит котов и заботится об их безопасности. Также на острове работает ветеринарная клиника, врачи которой регулярно проводят медицинские осмотры, необходимые процедуры и вакцинацию.
Кстати, чтобы кошки чувствовали себя комфортно, на остров Тасиро строго запрещено привозить собак.