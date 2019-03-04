Коты и собаки провели свой карнавал в Рио-де-Жанейро (фото)
Потому что праздник должен быть у всех.
Потому что праздник должен быть у всех.
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Свой карнавал есть и у домашних питомцев. Мероприятие под названием Blocao parade проводится в рамках Бразильского карнавала на протяжении 20 лет.
Кошки и собаки, одетые в праздничные костюмы, вместе с хозяевами шествуют по улицам по направлению к пляжу Копакабана, где они все участвуют в конкурсах и развлекательных программах.
В этом году в Blocao parade приняли участие около ста собак и несколько котов.