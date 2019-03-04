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17:33 (мск), источник: Mail.ru Новости

Коты и собаки провели свой карнавал в Рио-де-Жанейро (фото)

Потому что праздник должен быть у всех.

В Рио-де-Жанейро проходит самое яркое и красочное событие года — Бразильский карнавал. Тысячи туристов приезжают в Бразилию со всего мира, чтобы посмотреть на невероятные танцы и костюмы.

Но не только люди наслаждаются праздником.

Свой карнавал есть и у домашних питомцев. Мероприятие под названием Blocao parade проводится в рамках Бразильского карнавала на протяжении 20 лет.

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Кошки и собаки, одетые в праздничные костюмы, вместе с хозяевами шествуют по улицам по направлению к пляжу Копакабана, где они все участвуют в конкурсах и развлекательных программах.

В этом году в Blocao parade приняли участие около ста собак и несколько котов.

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