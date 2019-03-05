Эмоциональная кошка стала новой звездой соцсетей (фото)

Пользователи Сети обнаружили идеальную подружку для знаменитой кошки-мема Grumpy Cat. Это кошечка с похожим именем Grumpy Kitzia или Сердитая киця. Вместе со своей хозяйкой Викторией Отдельновой она живет в городе Орландо в американском штате Флорида.
У Grumpy Kitzia есть свой Instagram-аккаунт, на который подписаны более 4 тысяч человек, но с каждым днем эта цифра увеличивается благодаря необыкновенной кошачьей харизме. Большую часть времени Сердитая киця выглядит очень злой, но ей также прекрасно удается изображать вселенскую грусть, крайнее удивление или полную обреченность.
Подписчики уже предрекают этой кошке мировую славу, ведь с таким выражением мордочки она просто обязана стать звездой мемов. И, кажется, в Сети уже начали этим пользоваться.