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18:01 (мск), источник: Mail.ru Новости

Эмоциональная кошка стала новой звездой соцсетей (фото)

И каждое ее фото отлично подойдет для мемов.

Пользователи Сети обнаружили идеальную подружку для знаменитой кошки-мема Grumpy Cat. Это кошечка с похожим именем Grumpy Kitzia или Сердитая киця. Вместе со своей хозяйкой Викторией Отдельновой она живет в городе Орландо в американском штате Флорида.

У Grumpy Kitzia есть свой Instagram-аккаунт, на который подписаны более 4 тысяч человек, но с каждым днем эта цифра увеличивается благодаря необыкновенной кошачьей харизме. Большую часть времени Сердитая киця выглядит очень злой, но ей также прекрасно удается изображать вселенскую грусть, крайнее удивление или полную обреченность.

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Подписчики уже предрекают этой кошке мировую славу, ведь с таким выражением мордочки она просто обязана стать звездой мемов. И, кажется, в Сети уже начали этим пользоваться.

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