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11:02 (мск), источник: Mail.ru Новости

Илон Маск поделился в Сети русским мемом

И спровоцировал новую волну шуток.

В середине марта в Остине, штат Техас, прошел кино-музыкальный фестиваль South by Southwest (SXSW). Бизнесмен и изобретатель Илон Маск прокомментировал статью об этом мероприятии известным русским мемом образца 2018 года.

На картинке, подписанной в оригинале знаменитой фразой «Как тебе такое изобретение, Илон Маск?», изображен мужчина, использующий сиденье от унитаза в качестве подставки под пиво.

Илон Маск и раньше проявлял особую любовь к русским мемам, а благодаря его новому твиту, на них обратили внимание и другие иностранцы. Пользователи Twitter со всего мира начали активно делиться смешными русскими картинками, которые также должны были впечатлить изобретателя.

Если бы Илон Маск был из Восточной Европы.
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