9 марта 2019 г.
Илон Маск поделился в Сети русским мемом
И спровоцировал новую волну шуток.
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И спровоцировал новую волну шуток.
В середине марта в Остине, штат Техас, прошел
9 марта 2019 г.
На картинке, подписанной в оригинале знаменитой фразой «Как тебе такое изобретение, Илон Маск?», изображен мужчина, использующий сиденье от унитаза в качестве подставки под пиво.
Илон Маск и раньше проявлял особую любовь к русским мемам, а благодаря его новому твиту, на них обратили внимание и другие иностранцы. Пользователи Twitter со всего мира начали активно делиться смешными русскими картинками, которые также должны были впечатлить изобретателя.
??? pic.twitter.com/84Ysybbjkx— Renata Konkoly (@RenataKonkoly) 9 марта 2019 г.
New accessory for Space X astronauts and Tesla drivers— YUNG JEWY BLESS YOUR TWIT (@Sapphire_pappy) 9 марта 2019 г.
Best choice for your comfort ? pic.twitter.com/s8rq1P1o9y
10 марта 2019 г.
10 марта 2019 г.
10 марта 2019 г.