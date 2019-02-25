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12:11 (мск), источник: Mail.ru Новости

Илон Маск посмеялся над шуткой и сам стал новым мемом

И врагом зоозащитников.

Еще в январе 2019 года бизнесмен Илон Маск запостил в Twitter свое фото с огнеметом в руках. Таким образом глава компании Tesla просился в шоу Meme Review блогера PewDiePie. И вот это свершилось.

В конце февраля на YouTube вышел очередной выпуск Meme Review, который то ли по ошибке, то ли ради шутки, был назван Will Smith Hosts Meme Review («Уилл Смит на Meme Review»). Но вместо Уилла Смита героями шоу стали Илон Маск и создатель мультфильма «Рик и Морти» Джастин Ройланд.

Вдвоем они оценили восемь мемов, среди которых были и шутки про самого Маска.

Но самую бурную реакцию бизнесмена вызвала картинка с утонувшим в бассейне оленем и подписью «Почему мой дельфин не работает?».

Маск принялся хохотать над ней и тем самым обеспечил пользователям Сети новый материал для создания мемов.

Илон Маск, смеющийся над изображением утонувшего оленя, сделал мою неделю.

Правда, в этом случае пользователи разделились на два лагеря: одни смеялись над реакцией Маска, а другие упрекали его в жестокости по отношению к бедному оленю.

Я никогда не забуду, как Маск истерически смеялся над этой картинкой.
Илон Маск: смотрит мемы о себе, Илон Маск: смотрит на мертвого оленя
Видишь «Уилл Смит на Meme Review», а потом понимаешь, что там Илон Маск.
Привет, @peta. Есть острая необходимость сообщить тебе кое о чем. Илон Маск - ненавистник животных, он смеялся над этим ужасным фото мертвого оленя, который хотел притвориться дельфином, но вместо этого утонул.

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