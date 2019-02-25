Илон Маск посмеялся над шуткой и сам стал новым мемом

Еще в январе 2019 года бизнесмен Илон Маск запостил в Twitter свое фото с огнеметом в руках. Таким образом глава компании Tesla просился в шоу Meme Review блогера PewDiePie. И вот это свершилось.

В конце февраля на YouTube вышел очередной выпуск Meme Review, который то ли по ошибке, то ли ради шутки, был назван Will Smith Hosts Meme Review («Уилл Смит на Meme Review»). Но вместо Уилла Смита героями шоу стали Илон Маск и создатель мультфильма «Рик и Морти» Джастин Ройланд.

Вдвоем они оценили восемь мемов, среди которых были и шутки про самого Маска.

Но самую бурную реакцию бизнесмена вызвала картинка с утонувшим в бассейне оленем и подписью «Почему мой дельфин не работает?».

Маск принялся хохотать над ней и тем самым обеспечил пользователям Сети новый материал для создания мемов.

Правда, в этом случае пользователи разделились на два лагеря: одни смеялись над реакцией Маска, а другие упрекали его в жестокости по отношению к бедному оленю.