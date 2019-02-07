Журналисты составили интерактивную карту полетов Илона Маска (видео)

Журналисты из The Washington Post провели расследование и проследили перемещения бизнесмена на его частном самолете. Более того — они даже составили интерактивную карту, которая наглядно показывает, где в прошлом году бывал Маск и члены его семьи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I-HCMbTDWVo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По сообщениям журналистов, в общей сложности Маск пролетел более 240 тысяч километров (150 тысяч миль). За 2018 год самолет бизнесмена совершил более 250 рейсов, побывав в Азии, Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Согласно полученным данным, Маск не только летал по делам, но и отправлял родственников на отдых.

Кроме того, большое количество перелетов было совершено из одной части Лос-Анджелеса в другую, просто чтобы избежать дорожных пробок.