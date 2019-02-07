Журналисты составили интерактивную карту полетов Илона Маска (видео)
В 2018 году бизнесмен налетал на частном самолете более 240 тысяч километров.
В 2018 году бизнесмен налетал на частном самолете более 240 тысяч километров.
Журналисты из The Washington Post провели расследование и проследили перемещения бизнесмена на его частном самолете. Более того — они даже составили интерактивную карту, которая наглядно показывает, где в прошлом году бывал Маск и члены его семьи.
По сообщениям журналистов, в общей сложности Маск пролетел более 240 тысяч километров (150 тысяч миль). За 2018 год самолет бизнесмена совершил более 250 рейсов, побывав в Азии, Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
Согласно полученным данным, Маск не только летал по делам, но и отправлял родственников на отдых.
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