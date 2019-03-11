В Сети показали, как легко и быстро разделать ананас

Источник: CC0/matthiasboeckel

В социальных сетях стал вирусным ролик о том, как на самом деле нужно разделывать ананас. Оказывается, все это время мы делали это неправильно.

Судя по ролику, у ананаса нужно срезать верхушку, а потом можно спокойно и без лишних проблем разбирать его на кусочки.

Этот способ для большинства пользователей стал настоящим открытием, и в комментариях они отметили, что выглядит это все, как настоящая магия. Однако кое-кто уже попробовал разобрать ананас таким способом и отметил, что это не так уж и легко, и даже больно.