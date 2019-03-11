В Сети показали, как легко и быстро разделать ананас
Чистая магия.
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Чистая магия.
В социальных сетях стал вирусным ролик о том, как на самом деле нужно разделывать ананас. Оказывается, все это время мы делали это неправильно.
Судя по ролику, у ананаса нужно срезать верхушку, а потом можно спокойно и без лишних проблем разбирать его на кусочки.
Wait, what? The whole time? The whole time!? THE WHOLE TIME! pic.twitter.com/TO9u6M6pOO— Dennis Naghizadeh (@DenzBenzi) March 8, 2019
Этот способ для большинства пользователей стал настоящим открытием, и в комментариях они отметили, что выглядит это все, как настоящая магия. Однако
Just tried it. Fake news. Sore fingers. Kitchen is a mess. It kind of works but it's useless.— Perrete (@ChuchoIT) March 8, 2019
I live in the tropics and have never seen pineapple eaten this way.— mirax (@miraxpath) March 8, 2019
I feel I know nothing about my favorite fruit pic.twitter.com/u2no4wybWN— Blair Scott (@blizzo49) March 8, 2019