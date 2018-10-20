Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В личных вещах керченского стрелка нашли важную улику
Ученые странное явление в ранней Вселенной
Кошка спасла хозяйку от рака груди
Какую тайну скрывала самая идеальная пара СССР
Супругам станет проще передавать наследство детям
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
Стал известен возможный мотив напавшего на колледж в Керчи
Сатановский назвал причину убийства Каддафи
7 причин проверить щитовидку
Ученые рассказали, какой вид пива самый полезный
Гол Кверквелии принес «Локомотиву» победу в матче с «Ростовом»
Прохоркин: Олимпиада-2018 была ненастоящая. Что себе врать?
Евгения Медведева намекнула на роман с американским фигуристом
Полина Гагарина в стильном наряде восхитила поклонников
Жертва керченского стрелка должна была уже уйти на пенсию - СМИ
Реакция бабушки керченского стрелка на бойню
Как дизайнер обустроила квартиру с кухней в коридоре (фото)
История россиянки о жизни в Америке
Фоторепортажи
12СК опубликовал фотографии с места массового убийства в Керчи
10Авария при запуске «Союза»
09:37 (мск), источник: Mail Новости

Ананасы заменили тыквы на Хеллоуин (фото)

Это новый тренд на Западе.

Наверх

Готовясь ко Дню всех святых, который на Западе отмечают 1 ноября, европейцы и американцы вырезают светильники Джека из ананасов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В США открылась большая деревня тыкв (фото)

Новый тренд пришелся по душе многим, так как украшения из тропического фрукта выглядят еще более жутко, чем традиционные из тыквы. Своими работами пользователи активно делятся в соцсетях.

Сперва, рассказывают уже попробовавшие работать с ананасами, нужно срезать верхушку фрукта и ложкой вычистить середину, а затем аккуратно вырезать глаза и рот. Большой плюс ананаса в том, что мякоть можно тут же съесть.

Традиция вырезать лицо из тыквы уходит корнями в дохристианские времена. Впервые «светильники Джека» появились в Великобритании, но для их изготовления использовали брюкву и репу. Позже, когда традиция распространилась в США, на смену этим овощам пришла более дешевая тыква.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Маникюр с фото ультразвука стал трендом у беременных женщин
В США можно заказать самую большую пиццу в мире (видео)
Источник рассказал, как повредили при сборке блок «Союза»
В Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко
Ученые рассказали, как часто надо принимать душ
Пенсионерка передала министру «подарки» на 89 рублей прибавки
Карты лгут: ученый показал, как на самом деле выглядит мир
Суд вынес приговор блогеру «Давидычу»
Стало известно, чем были начинены бомбы керченского стрелка
Спорт
Гол Кверквелии принес «Локомотиву» победу в матче с «Ростовом» «Локомотив» одержал третью победу подряд и сместил с четвертого места потерпевший второе поражение кряду «Ростов»
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
У «Форда» обнаружилась модель, спрос на которую выше предложения Компания сообщила о продлении производства модели Ford GT приблизительно на два года, чтобы удовлетворить «исключительно высокий спрос»
Кино
Прилучный попросил жену похудеть для постельной сцены с ним Рассказывая о новом проекте, Агата Муцениеце призналась, что съемки откровенной сцены с мужем стали самыми тяжелыми за всю карьеру
Недвижимость
Зачем нужны комнатные растения
Супругам станет проще передавать наследство детям
История россиянки о жизни в Америке
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Горячие темы на «Детях»
Лидия Еленева Ребенок не ест вообще ничего 245
Ирина Красавина А вот и пятница 191
Виктория Вот просто интересно стало 170
Коровелла Му Прожить на прожиточный минимум 147
Леди
Жуткий вид: как отличить бомжа от модника Все, что ты хотела знать про «уродливую моду». Не благодари.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь