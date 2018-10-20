Ананасы заменили тыквы на Хеллоуин (фото)
Это новый тренд на Западе.
Это новый тренд на Западе.
Готовясь ко Дню всех святых, который на Западе отмечают 1 ноября, европейцы и американцы вырезают светильники Джека из ананасов.
Новый тренд пришелся по душе многим, так как украшения из тропического фрукта выглядят еще более жутко, чем традиционные из тыквы. Своими работами пользователи активно делятся в соцсетях.
Сперва, рассказывают уже попробовавшие работать с ананасами, нужно срезать верхушку фрукта и ложкой вычистить середину, а затем аккуратно вырезать глаза и рот. Большой плюс ананаса в том, что мякоть можно тут же съесть.
Традиция вырезать лицо из тыквы уходит корнями в дохристианские времена. Впервые «светильники Джека» появились в Великобритании, но для их изготовления использовали брюкву и репу. Позже, когда традиция распространилась в США, на смену этим овощам пришла более дешевая тыква.
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