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12:43 (мск), источник: Mail Новости

В США открылась большая деревня тыкв (фото)

Ежегодный фестиваль тыкв уже стал местной достопримечательностью.

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Подготовка к Хэллоуину в самом разгаре. На протяжении нескольких лет перед самым страшным праздником в году в Далласский дендрарий и ботанический сад съезжаются туристы не только из США, но и со всего мира.

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С середины октября до середины ноября здесь традиционно проходит осенний фестиваль, частью которого является необыкновенная деревня тыкв.

В этом году главной темой Pumpkin Village стали приключения Питера Пэна и сказочный мир Неверлэнд. Используя тыквы и кабачки разных форм, размеров и цветов, команда ботанического сада изобразила несколько сцен из Питера Пэна. Например, дом Дарлингса, дом Потерянных мальчиков, пиратский корабль капитана Хука и дом Тинкербелл. Всего в создании сказочной деревни было использовано более 10 тысяч тыкв.

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Подготовка к фестивалю занимает несколько месяцев. В течение пяти недель отбираются и доставляются на место тыквы и строительные материалы, а затем еще четыре недели длится само строительство и украшение деревни вместе с территорией ботанического сада.

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Но, даже когда деревня открывается, работа не заканчивается: раз в несколько дней сотрудники сада устраивают генеральную проверку всех цветов, тыкв и кабачков, избавляясь от испорченных и заменяя их на новые.

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